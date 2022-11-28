Жители сел Павлополь и Петровское под Волновахой теперь могут пользоваться мобильным интернетом в стандарте 4G

В ДНР повышают качество мобильной связи в освобожденных населенных пунктах. Фото: НМ ДНР

В Волновахском районе жители сел Павлополь и Петровское получили возможность пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом.

В Павлополе доступ к современным благам появился после проведения монтажа оборудования и запуска в эфир пакетной передачи данных в стандарте 4G. Вслед за Павлополем в селе Петровское была запущена базовая станция в стандарте 4G.

- Наконец-то, теперь могу по полной пользоваться возможностями своего смартфона, - поделилась впечатлениями жительница Павлополя Галина.

Старинное село Павлополь (основано в 1838 году) расположено рядом с дорогой, ведущей из Тельманово в Мариуполь. В 2014 году оказалось возле линии соприкосновения под контролем вооруженных сил Украины. Населенный пункт был освобожден 26 февраля - одним из первых в ходе начавшейся специальной военной операции.

Петровское расположено южнее города Угледар, за который сейчас идут бои. Село было освобождено от украинских войск в начале лета.

Специалисты республиканского оператора связи (РОС) «Феникс» повышают качество связи и в других населенных пунктах на освобожденной территории ДНР. В Мариуполе расширена зона покрытия, там запущен в эфир новый объект связи. Пока вещание осуществляется в стандарте 2G, что дает возможность гражданам пользоваться голосовыми сервисами.

В середине ноября на территории райцентра в поселке Володарское открыт центр обслуживания абонентов. Теперь жители могут оперативно получить консультации по вопросам услуг мобильной связи «Феникс». Центр находится на улице Пушкина, 81. Для удобства абонентов работает без выходных с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 12:30).

В городе Волноваха проведены работы по модернизации объекта связи, запущен в эфир стандарт 3G и увеличена скорость 4G. Идет работа по подготовке к запуску дополнительного объекта связи в поселке Новотроицкое, расположенном на трассе Донецк-Волноваха.

Этот район до сих пор остается прифронтовым. Украинские боевики регулярно ведут обстрелы гражданских объектов. В соседнем с Новотроицком поселке Ольгинка местная жительница Алла Георгиева недавно пожаловалась на ухудшение связи.

- Пожилые люди вынуждены ходить по поселку поиске места, чтобы позвонить, - поделилась бедой женщина.

В Министерстве связи ДНР разъяснили, что базовая станция, которая обеспечивала мобильную связь в Ольгинке, была разрушена в результате прямого попадания украинского снаряда. Специалисты начали работу по ее восстановлению.

Напомним, РОС «Феникс» — единственный оператор мобильной связи в ДНР. Начал полноценно работать в феврале 2016 года. Абоненты сотовой связи сейчас переводятся на российскую систему нумерации телефонов. Вместо украинской +38-071 можно набирать +7-949.

Тем временем, сотрудники предприятия фиксированной связи ДНР «КОМТЕЛ» также продолжают работы по включению услуг фиксированной телефонии и интернета на освобожденных территориях.

В частности, в Мариуполе выполнено подключение многоквартирного сектора к сети передачи данных. Восстановлена работа коммутаторов сети по улицам Строителей и Металлургов. В Волновахе абоненты подключены к сети передачи данных по улице Жоги. Ведутся работы по подключению абонентов к сети по улицам Ленина и Менделеева.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Теперь они муж и жена»: В ЛНР военнослужащему, проходящему лечение после ранения, помогли расписаться с возлюбленной

Молодую семью поздравили представители партии «Единая Россия» и ветераны-афганцы (подробнее)