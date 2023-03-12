Полис ОМС в ЛНР: как и где оформить и что для этого нужно

Врио Главы Республики вручил первый полис ОМС семье Шкляровых из Луганска. Фото: Администрация Главы

ДОСТУПНАЯ И БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА

Жители Луганской Народной Республики теперь могут получить полис ОМС. В ЛНР, первой среди четырех новых регионов Российской Федерации, открыли Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС). В торжественной обстановке красную ленточку перерезали временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник и министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.

- Это очередной большой интеграционный шаг в правовое социальное поле Российской Федерации. В данном случае, направление здравоохранения, - сказал Леонид Пасечник.

Руководитель Республики подчеркнул, что полис - это гарантия того, что все жители ЛНР получают право на оказание бесплатной медицинской помощи и приобретение всех жизненно необходимых лекарств.

- Отделение Фонда обеспечит не только выдачу документа, но и будет проводить оплату оказанной помощи, контролировать ее качество, защищать права застрахованных, - рассказал Пасечник.

Право перерезать красную ленту было предоставлено врио Главы ЛНР Леониду Пасечнику и министру здравоохранения Республики Наталии Пащенко

Врио Главы Республики вручил первый полис ОМС семье Шкляровых из Луганска.

- Спасибо вам огромное! Мы очень благодарны за получение полиса обязательного медицинского страхования. Это наша гарантия на бесплатное медицинское обслуживание не только на территории Луганской Народной Республики, но и на территории всей России, - говорят обладатели первого полиса.

Аналогичные документы были вручены маме с ребенком, нуждающимся в специализированном лечении, и жительнице Республики, которая вскоре станет мамой.

ВЫДАНО БОЛЬШЕ 1000 ПОЛИСОВ

Директор территориального фонда ОМС в Республике Алексей Рощин рассказал о порядке работы организации.

- Каждый гражданин, который имеет российский паспорт и СНИЛС, может прийти с этими двумя документами и получить выписку из полиса обязательного медицинского страхования, потому что он сейчас электронный, - рассказывает Рощин. - Дети для получения полиса приходят вместе с родителями, со свидетельством о рождении. Выдается полис абсолютно бесплатно.

Несмотря на то, что организация открылась только 2 марта этого года, в Республике уже выдано более тысячи полисов. Совсем скоро полис ОМС можно будет получить и в отделениях МФЦ. Соответствующие соглашения между организациями уже подписано.

- Работники МФЦ пройдут курс дообучения в данном направлении, и во второй половине марта мы планируем начать предоставление этой услуги уже непосредственно через отделения МФЦ, - говорит руководитель ГУ ЛНР «МФЦ» Виталий Седых.

Право перерезать красную ленту было предоставлено врио Главы ЛНР Леониду Пасечнику и министру здравоохранения Республики Наталии Пащенко

Председатель федерального фонда ОМС Илья Баланин сообщил, что на основании полиса жители ЛНР и ДНР будут бесплатно получать качественную медицинскую помощь не только на территории проживания, но и в любом субъекте России, в том числе высокотехнологичную медпомощь во всех федеральных клиниках.

В полном объеме система обязательного медстрахования заработает в ЛНР и ДНР с 2024 года.

Адрес ТФОМС в ЛНР: г. Луганск, площадь Героев Великой Отечественной войны, 10.

Чтобы получить полис ОМС, жителям новых регионов, имеющим гражданство РФ, необходимы:

- паспорт РФ (если в паспорте РФ не стоит отметка о регистрации по месту жительства, необходимо предоставить паспорт ЛНР с вышеуказанной отметкой);

- СНИЛС.

Детям после государственной регистрации рождения и до 14 лет, имеющим гражданство РФ, необходимы:

- свидетельство о рождении;

- документ, удостоверяющий личность законного представителя;

- СНИЛС (при наличии).

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