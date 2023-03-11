Растения ЛНР стали одной из достопримечательностей «Маршрута России»

Дикая орхидея.

Экспозиция «Флорариум. Маршрут Россия» показывает уникальные растения всей огромной нашей страны от Калининграда до Дальнего Востока. Теперь в ней принимают участие и регионы Донбасса.

Принято считать, что в индустриальном Донбассе ландшафт - это трубы заводов и терриконы. Но на самом деле это не так.

- В Донбассе есть уникальные растения, - говорит кандидат биологических наук Владимир Еремеев. - Создавать Красную книгу растений ЛНР помогает и Донецкий ботанический сад, сотрудники которого помогали формировать фитобоксы в «Зарядье». В ДНР и ЛНР одна климатическая зона, ботаники республик сотрудничают давно. Но, конечно, советы наших коллег из Москвы, из МГУ, носят первоочередной характер.

В Москву в фитобоксах уехали тимьян (больше известный под народным названием чабрец), шалфей и очень редкий ирис безлистный. К примеру, этот вид ириса еще в 2009 году вошел в список редких растений. Нежный и зимостойкий цветок распространен в Европейской части России, возле Волги, Дона в степях ЛНР. Растет и на опушках лесов, и в каменистой почве.

- Местные жители его очень ценят, - говорит Владимир Еремеев. - Из тимьяна делают приправы к мясу, отварами лечат бронхиты, проблемы с желудком.

Еще один представитель флоры ЛНР - шалфей.

- Его полезные свойства известны от наших предков, с помощью отвара лечили раны, - говорит Еремеев. - Сейчас используют для ингаляций при простуде, в фитотерапии, косметике. На лугах ЛНР и даже на каменистых почвах его растет много. А вот там, где селяне пасут скот, шалфей вы не увидите. Животные обладают особым чутьем на целебные растения, так что не пропустят ни одного. Важно охранять виды, которые, казалось бы, повсеместно присутствуют, но, с другой стороны, их ареалы распространения очень компактны. Забота о каждом, даже на первый взгляд не приглядном (не подходящим для букета. - Авт.) растении очень важное дело.

КСТАТИ

Недалеко от Луганска дети нашли место, где растет редкая для степной местности дикая орхидея.

О такой ботанической находке узнали случайно. На уроке биологии одна из учениц обратила внимание на цветок, который видела на поляне возле своего огорода. Сразу же был организован поход членов экологического кружка в местность, где дети и увидели дикую орхидею.

Выяснилось, что это - билинец длиннорогий, или билинец комарниковый. В справочнике было указано, что в степи и лесостепи это растение встречается очень редко.

- Вместе с экологами ученики выставили табличку, чтобы местные жители были осторожны и не повредили цветы, - рассказал Владимир Еремеев. - Вот из таких ребят и вырастут настоящие защитники природы.