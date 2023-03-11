В апреле вода в домах будет чаще

Фото: Военно-строительная компания МО РФ

НЕВИДАННАЯ ПО МАСШТАБАМ СТРОЙКА

Самое масштабное строительство в истории Донбасса приближается к финальной стадии. Уже в апреле опустевший из-за обстрелов украинских войск канал Северский Донец - Донбасс начнет получать воду из реки Дон.

Новый водовод жители Донецка ждут с начала спецоперации.

Ирина Гордиенко.

- Я мать, у меня двое детей. Я работаю и не могу вдобавок еще ходить к роднику, воду носить. Жду стабильной подачи воды, как мужа, наверное. Он защищает нас, когда получит увольнительную, стирки будет много. Надеемся, украинские террористы своего не добьются, они же с 2014 года пытаются оставить города ДНР без воды, - говорит швея из Донецка Ирина Гордиенко. - Езжу в Ростов и вижу, как идет невиданными темпами строительство нашего водовода. Ребятам хочется аплодировать!

- Длина водовода - двести километров, никогда в стране такой протяженности водовод еще не строили, - отметил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Если бы ВСУ ежедневными обстрелами не уничтожали инфраструктуру канала Северский Донец - Донбасс, необходимости в огромной по масштабам стройке, которая проходит рекордными темпами, не было бы. Но раз и бетонное русло канала из Северского Донца взорвано, и насосные станции разбиты, то для жителей Донецка, Макеевки, Ясиноватой и других крупных городов подача воды из крупной реки - это жизненная необходимость. Поэтому строители из Военно-строительной компании Министерства обороны работают без выходных и праздников.

- Задействовано 3,2 тысячи человек и 1,3 тысячи единиц техники. Минобороны наращивает число людей на этом важном объекте, - сообщили в ВСК МО РФ.

Как пояснили «Комсомолке», новый водовод - это сложное гидротехническое сооружение. На нем будет восемь насосных станций, отдельные электроподстанции (мощностью 110 кВт) и крупные накопители воды на 10 тыс. кубометров. Донскую воду в Донбасс доставят две нити трубопровода (диаметр 1,2 м). Нужно уложить четыреста километров труб двух веток. Эта работа находится в самом разгаре.

При этом через каждую автодорогу, железнодорожные пути и реки нужны особые переходы для людей и мосты для транспорта.

Ранее военные строители уже возвели и запустили ряд объектов водообеспечения, в том числе Черновский водовод под Дебальцево, в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске, линию из Ханженковского водохранилища в канал Северский Донец, напомнили в пресс-службе компании.

НА ОКРАИНАХ ДОНЕЦКА УЛУЧШИЛАСЬ СИТУАЦИЯ

В феврале военные строители завершили основные работы на важном для Донецка инженерном сооружении, которое связало скважины поселка Кипучая Криница в Старобешевском районе и водозаборный узел «Южный» в Донецке. В марте водовод заработал на полную мощность.

Всех проблем он не решит, но график подачи - один раз в три дня - соблюдать позволит.

Светлана Стрельцова.

- Если бы ВСУ не стреляли, у нас бы трубы закончили ремонтировать. Как тут их заменишь, когда стреляют? А утечки, вода течет в землю. Но напор стал сильнее, у меня дом на бугре, так я и стиральную машинку запустила. Спасибо строителям! Наши коммунальщики вообще герои, - поделилась с «Комсомолкой» жительница Петровского района Донецка Светлана Стрельцова.

Водовод из Старобешевского района порадовал. Но на этом положительные изменения не заканчиваются. Для жителей самого района подготовили подарок строители из Бурятии. С их помощью построен новый завод по водоочистке. Многие в Донбассе годами покупают только фильтрованную или артезианскую воду. Республика Бурятия, в рамках подписанного ранее договора, помогла Старобешевскому району учесть потребности жителей. Идеально чистой воды стало больше и ее цена - менее трех рублей за литр - делает ее доступнее.

Строительство нового водовода дало рабочие места, в том числе и жителям Старобешевского района.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Восстанавливают отопление

Все дома в Мариуполе будут подключены к системе централизованного отопления до конца 2023 года. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Пока город питается водой из водохранилищ. Когда наполнится влагой канал Северский Донец - Донбасс, закончится очень большая работа по созданию артезианских скважин (около двухсот уже пробурено, и вскоре число их удвоится), для Мариуполя будет снят один из самых болезненных вопросов. Для нормальной работы котельных нужно много воды и, разумеется, газ и электричество. Вода - самое сложное в этой схеме, но снабжение города улучшается с каждым днем.

Александра Вишневская.

- Мы видим, как нам помогает вся Россия, - говорит жительница Мариуполя Александра Вишневская. - Понятно, что в один миг все не восстановишь, но мы видим, как стараются строители, среди которых и местные жители. Во время оккупации националистов пропала связь с сыном. Он работал на Донецкой фильтровальной станции слесарем и, когда чудом мог дозваниваться, говорил: если Россия не поможет - будет беда! Сейчас Паша служит в армии. Фильтровальная станция, где он работал, практически стерта с лица земли. Но у нас вода есть. Россия помогла.