На спектакль «Юнона и Авось» донецких артистов пришел автор произведения Алексей Рыбников

Зрители были в восторге от спектакля

Завершились «Большие гастроли» по регионам России донецкого музыкально-драматического театра имени Бровуна со спектаклем «Юнона и Авось». После выступлений в Липецке, Рязани, Владимире, Кинешме, Дзержинске, Чебоксарах и Тамбове — финальной точкой турне стала Москва.

«Юнона и Авось» в Москве

Донецкие театралы показали столичной публике спектакль на сцене Государственного театра Наций. Среди зрителей был и советский и российский композитор, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ и Премии Президента РФ, председатель Совета Союза композиторов России Алексей Рыбников – автор рок-оперы «Юнона и Авось».

— В 2016 году Алексей Львович лично дал разрешение на постановку его произведения в нашем театре. Тем самым предоставив шанс на воплощение давней мечты коллектива и его руководства, — говорят в донецком драмтеатре. - Спектакли такого уровня и масштаба для репертуарного театра — это всегда определенная высота, которая говорит о возможностях и богатом потенциале.

«Юнона и Авось» в Москве

Перед началом спектакля волнения не скрывал ни один член труппы, однако после выхода сцену профессионализм артистов взял свое – постановка была сыграна на максимуме. Зрителей поразил размах, режиссерские находки и голоса вокалистов. Многие просто не могли сдержать слез во время финальной песни. И по окончанию спектакля, во время поклона артистов, неожиданно на сцену поднялся Алексей Рыбников.

— Прошло столько лет с премьеры, она была такой же трепетной, как и это исполнение, - сказал Рыбников со сцены. — Потрясающие голоса, энергия, искренность — все, что нужно для настоящего театра. Это прекрасный, замечательный коллектив. Это наш культурный фронт, который с 15-го года воюет.

Маэстро отметил, что для него это самая большая награда, которую только можно себе представить.

Алесей Рыбников вышел на сцену к донецким артистам

— Я подумал: господи, благослови их, чтобы они подольше пожили, подольше поиграли, чтобы и у их детей все получилось. Чтобы у этой прекрасной труппы было прекрасное будущее, — пожелал Алексей Рыбников.

Режиссер-постановщик «Юноны и Авось», заслуженный деятель искусств Украины Василий Маслий рассказал, что эта постановка - «донецкий взгляд» на замечательный материал Рыбникова и Вознесенского, который всем хорошо известен.

— Мы постарались сделать его самобытным и абсолютно нашим, — говорит Маслий. — Наш взгляд чуть-чуть отличается от всех других постановок. Прежде всего, мы делали спектакль о величайшем государственном деятеле — Николае Резанове, и, конечно же, наш спектакль о любви, но не только о любви между мужчиной и женщиной, но и об огромной любви Резанова к Родине. Мне кажется, что всегда надо ставить спектакли на актуальные темы, которые трогают зрителя, имеют отношение к зрителю здесь и сейчас.

Василий Маслий

Василий Маслий признался, что в 2017 году, когда ставился этот спектакль — все жители Донбасса стремились вернуться на свою Родину, чтобы все вновь жили одной большой страной.

— Мне кажется, я заложил это в спектакле. И все актеры, занятые в спектакле, я думаю, несут внутри заряд этой любви к родине. Вот именно поэтому мы и выбрали этот спектакль и возим его по просторам нашей большой родины, — сказал режиссер-постановщик.

Такой гастрольный тур, по словам Генерального директора-художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств Украины Натальи Волковой, для театра как глоток свежего воздуха.

— Мы очень благодарны сотрудникам «Росконцерта» за великолепную организацию. Все было сделано на высшем уровне с очень большой заботой об актере. У нас в театре актер главенствует. Это тот, вокруг кого все должно крутиться. Здесь актеры тоже себя почувствовали обласканными, — рассказывает Волкова. — Выехали 94 человека, 120 костюмов, около двух тонн декораций. Спектакль массовый, технически сложный. Но везде, куда бы мы ни приезжали, актеры играли с огромной самоотдачей. На площадках хорошо помогали сами театры, встречали и содействовали. Очень хорошо встречали городские власти, много экскурсий было, приятных встреч, общения.

Тем временем 17 представителей донецкого музыкально-драматического театра имени Бровуна стали членами Союза театральных деятелей России. Руководство и артисты Донецкой муздрамы стали первыми в ДНР, кто вошел в состав этой организации.

Алексей Рыбников

— Это событие, которого мы ждали долгие восемь лет. Нам удалось сохранить наш Союз, который был в Донецкой области, а затем в Донецкой Народной Республике, потому что мы понимаем важность этого объединения, уделяем внимание ветеранам сцены, занимаемся нашей молодежью, - сказала получаю членский билет Наталья Волкова. — Нас не так много — 225 человек, которые представляют пять театров ДНР. Я надеюсь, что это количество увеличится, и все мы станем еще одним региональным отделением Союза театральных деятелей РФ.

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