Борьба идет за каждого военнослужащего: Из украинского плена домой вернулись еще десять защитников ДНР

Бойцы наконец-то ступили на родную землю и смогли обнять своих близких. Фото: ombudsman-dnr.ru

Из украинского плена удалось освободить еще десять защитников ДНР. Их вернули домой в рамках прошедших 23 и 24 ноября очередных этапов обмена пленными между Российской Федерацией и Украиной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

Вернулись домой еще десять защитников ДНР. Фото: ombudsman-dnr.ru

Омбудсмен отметила, что все ребята - из числа мобилизованных солдат. Пятеро из них попали в украинский плен еще в марте-апреле, остальные были захвачены в августе.

- Что пришлось пережить нашим бойцам - не передать словами. Очень рада, что они наконец-то ступили на родную землю и смогли обнять своих близких, - заявила Морозова.

Бойцы наконец-то ступили на родную землю и смогли обнять своих близких. Фото: ombudsman-dnr.ru

По словам правозащитницы, работа над возвращением ребят из плена не прекращается ни на минуту - для этого и в России, и ДНР прикладывают все усилия.

- Борьба идет за каждого военнослужащего. И я искренне верю, что скоро все наши защитники будут освобождены, - отметила она.

Вернулись домой еще десять защитников ДНР. Фото: ombudsman-dnr.ru

На достижение этой важной задачи указал и врио Главы ДНР Денис Пушилин, который встретился сегодня в Харцызске с освобожденными бойцами.

- Рад приветствовать вас дома! Спасибо вам за стойкость, за то, что вытерпели эти месяцы в украинском плену. Теперь вы - со своими родными и близкими. А со стороны государства будет оказана всяческая помощь и поддержка, - передает слова руководителя Республики ДАН.

По словам Дениса Пушилина, главным на сегодняшний день остается вернуть из плена всех защитников Республики.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что с начала специальной военной операции 250 военнослужащих Донецкой Народной Республики попали в списки разыскиваемых на территории Украины. Такую информацию она обнародовала 23 ноября. Данные приводились за вычетом уже освобожденных из плена в ходе предыдущих обменов между Россией и Украиной.

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