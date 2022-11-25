Строители из Москвы помогли с восстановлением здания цирка «Космос» в Донецке

В сам цирк не было прямых попаданий снарядов, однако здание не раз страдало из-за взрывов поблизости. Фото: Министерство культуры ДНР

Строительные бригады из Москвы помогли с восстановлением здания цирка «Космос» в Донецке. В сам цирк не было прямых попаданий снарядов, однако здание не раз страдало из-за взрывов поблизости. Из-за этого даже пришлось временно приостановить все представления для зрителей. Кроме того, цирк уже давно нуждается в капитальном ремонте, который не проводился здесь более пятидесяти лет.

Все эти годы цирк продолжал работать, однако из-за обострения военной ситуации представления для зрителей все же пришлось отменить. Фото: mincult.govdnr.ru

Теперь благодаря московским строителям в цирке «Космос» капитально отремонтирована кровля, теплотрасса и трубы горячего водоснабжения. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры ДНР.

Там отметили, что восстановительными работами охвачены сейчас в общей сложности 46 учреждений культуры в Республике.

- На данный момент ремонтно-строительные работы проводятся в 46 учреждениях культуры, находящихся в сфере управления Министерства культуры и муниципалитетов, - говорят в ведомстве.

Уточняется, что в зданиях в основном производится замена стекол и кровли, ремонтируются фасады. Так, к примеру, московские специалисты также помогли с остеклением и заменой дверей в «Донбасс Опере», музыкальной академии имени Прокофьева, Донецком художественном музее и художественном колледже.

Восстановительные работы проходят и на освобожденных территориях, в том числе Мариуполе, где специалисты из Санкт-Петербурга заканчивают ремонт общежития местного отделения факультета Донецкой государственной музыкальной академии имени С.С. Прокофьева, пострадавшего в результате обстрела ВСУ.

- В общежитии произведен капитальный ремонт дверных, оконных проемов, полная замена коммуникаций, - рассказали в Минкульте.

Отметим, ранее в министерстве заявляли, что в капительном ремонте нуждаются около 300 учреждений культуры Донецкой Народной Республики. Это 40% от их общего числа по всему региону.

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