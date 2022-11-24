Тысячи молодых людей из Донбасса стали победителями конкурса «Пишем будущее»

Победители конкурса выезжают в туры по регионам Южного, Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов. Фото: АНО «Россия — страна возможностей»

Более пяти тысяч молодых людей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали победителями творческого конкурса «Пишем будущее» в рамках проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей». Около трех тысяч из них смогли отправиться в путешествие по России. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

- Конкурс мы запустили летом этого года специально для молодежи ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Свои заявки на конкурс подали 10 673 человека. 5267 конкурсантов вошли в число победителей. В поездки по программе «Больше, чем путешествие» на сегодняшний день отправились уже 2684 человека, — рассказал Комиссаров.

Он отметил, что для участников этот проект стал знакомством с президентской платформой «Россия - страна возможностей».

- Уверен, что многих из них, в том числе и тех, кто не оказался сегодня в числе победителей, мы обязательно увидим в качестве участников, финалистов и победителей других проектов нашей платформы, - прогнозирует руководитель АНО.

Конкурсантам предлагалось написать эссе или сочинение по следующим темам: «Моя семья», «Герои нашего времени», «Школа будущего», «Моя Россия», «Свободное творчество», «Делись опытом», «Моя малая Родина», «Дело моей мечты». Самыми популярными стали последние две. Участники делились планами на жизнь, карьерными устремлениями, направлениями профессионального роста, среди которых как развитие в сфере образования и здравоохранения, служба в вооруженных силах и правоохранительных органах, так и в сфере строительства, программирования, развития технологий и предпринимательства.

Заявки на участие принимались с середины лета до октября включительно. В конкурсе приняли участие школьники, студенты, работающая молодежь, а также уже состоявшиеся профессионалы из Донецка, Луганска, Горловки, Макеевки, Волновахи, Краснодона, Мелитополя, Новой Каховки и других городов. Список победителей опубликован на сайте конкурса.

Среди призов — путешествия по России, образовательные курсы, возможность попасть в региональное сообщество участников проектов АНО «Россия — страна возможностей», получить наставника из числа участников проекта «Лидеры России», участвовать в молодежных образовательных форумах. В рамках проекта «Больше, чем путешествие» победители конкурса выезжают в культурно-образовательные туры по регионам Южного, Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов, там посещают ключевые туристические точки, знакомятся с местной образовательной, культурной и творческой инфраструктурой. Содействие в организации таких поездок оказывают власти регионов РФ.

«Россия — страна возможностей» — автономная некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Платформа объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху. За четыре года работы платформы участниками ее проектов стали 15 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами — более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

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