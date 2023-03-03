В ЛНР поручили поставить на воинский учет юношей 2006 года рождения и старше

Первоначальная постановка граждан на воинский учет осуществляется по достижению ими 17-летнего возраста. Фото: УНМ ЛНР

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник поручил поставить на воинский учет юношей 2006 года рождения и старше. В связи с этим был подписан соответствующий указ - «О создании комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет и проведении первоначальной постановки граждан 2006 года рождения и старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете в военных комиссариатах Луганской Народной Республики, в 2023 году». Документ уже опубликован на официальном сайте руководителя Республики.

Уточняется, что запланированные мероприятия должны быть произведены до 31 марта.

- Постановляю: в период с 1 января 2023 года по 31 марта 2023 года провести первоначальную постановку на воинский учет граждан мужского пола 2006 года рождения, а также граждан мужского пола старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете в военных комиссариатах ЛНР, в период с 1 января по 31 декабря 2023 года, - сказано в тексте указа.

Сообщается также, что содействие военным комиссариатам в оповещении лиц, подлежащих такому учету, должны оказать руководители госорганов, предприятий, учреждений и организаций независимо от их формы собственности и подчинения. Министерству здравоохранения ЛНР поручено оказать помощь в проведении медицинского освидетельствования молодых граждан, а Министерству внутренних дел Республики - производить розыск и осуществлять задержание граждан, которые уклоняются от воинского учета.

Военным комиссариатам должны оказать содействие в оповещении лиц, подлежащих такому учету Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Добавим, что согласно закону РФ «О воинской обязанности и военной службе» и Положению о воинском учете, такому учету в военных комиссариатах и органах местного самоуправления подлежат в том числе мужчины возрастом от 18 до 27 лет, которые обязаны состоять на воинском учете и не пребывают в запасе (призывники); военнообязанные мужчины, которые находятся в запасе; уволенные с военной службы с зачислением в запас Вооруженных сил России; выпускники военных учебных центров и кафедр; те, кто прошел альтернативную гражданскую службу; женщины, которые имеют военно-учетные специальности.

Первоначальная постановка граждан на воинский учет осуществляется по достижению ими 17-летнего возраста.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Денис Пушилин: С военным билетом в Миграционной службе и МРЭО теперь принимают без очереди

В МВД ДНР оперативно отреагировали на соответствующее поручение руководителя Республики (подробнее)