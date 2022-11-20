Спортивные объекты в ЛНР будут восстановлены

В Красном Луче состоялось открытие городского плавательного бассейна

В Донецкой и Луганской Народных Республиках должное внимание уделяется восстановлению спортивных объектов. Строители уже завершили работы на 16 спортивных объектах, в том числе восстановлены спортивные школы. До конца года рабочие планируют сдать еще семь объектов. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Донбасс воспитал не одно поколение известных спортсменов. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы молодежь и дальше могла заниматься любимыми видами спорта! — отметил вице-премьер.

Активно ведутся работы по ремонту бассейна детско-юношеской спортивной школы в Кировске, где различными видами спорта занимаются 250 ребят. Строители из региона-шефа — Иркутской области — уже окончили кровельные работы по укреплению и заливке бетоном плиты перекрытия.

Иркутские строители завершили ремонт кровли в бассейне Кировска

— Проведены демонтажные работы: снятие наружного фасада и потолочного перекрытия. Сейчас специалисты занимаются установкой лесов и подготовкой смотровых площадок. Швейлерные конструкции уже подготовлены, окрашены. Фермы будут окрашены в ближайшее время, — говорит представитель акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области» Александр Тугарин.

Бассейн детско-юношеской спортивной школы пострадал в результате обстрела со стороны украинских боевиков в 2015 году. Прямое попадание в здание значительно повредило несущие конструкции кровли и главный зал.

Жители Кировска говорят, что с нетерпением ждут, когда бассейн откроется и его смогут посещать спортсмены.

— Хочется, чтобы у наших детей поскорее появилась такая возможность. Видим, насколько ответственно строители подошли к восстановлению, поэтому уверены, что открытие – не за горами, - говорит жительница Кировска Ирина Сурмач. — Чем больше спортивных объектов, бассейнов, спортивных площадок будет восстановлено и создано, тем больше возможностей у подрастающего поколения.

Есть в городах Республики уже восстановленные объекты. Ранее был отремонтирован городской бассейн в Красном Луче. В начале сентября в обновленном здании был дан старт плавательному сезону.

Республика Коми передала ровеньковскому бассейну новую станцию для обеззараживания воды

Бассейн открылся в срок, благодаря многодневному труду дружного коллектива Краснолучского комплекса спортивных сооружений, поддержке администрации города Красный Луч, а также помощи других регионов Российской Федерации.

Рабочие заменили старые изношенные металлические трубы на пластиковые, во всех душевых полностью поменяли водозапорные арматуры, санузлы, отремонтировали магистраль водоснабжения, до блеска вычистили ванну бассейна.

Также был проведен косметический ремонт в женской раздевалке, а самое главное — была заменена фильтровальная система. Необходимую установку передали из Ярославля.

Позитивные изменения и в ровеньковском спорткомплексе «Юбилейный». Республика Коми передала новую станцию контроля и обеззараживания воды для бассейна. Прежняя установка хлорирования и очистки воды не соответствовала необходимым стандартам, поэтому использовать ее дальше не представлялось возможным. После завершения налаживания работы нового оборудования жители Ровеньков смогут вновь посещать бассейн.

Борьба за первенство

В Луганском Дворце спорта «Юность» открыли чемпионат Луганской Народной Республики по плаванию. Побороться за призовые места вызвались 76 спортсменов старше 14 лет. В программе соревнований представлены все виды плавания.

Открытый чемпионат Республики по плаванию собрал спортсменов в Луганске

Главный судья соревнований, заслуженный работник физической культуры и спорта, судья национальной категории Людмила Бень сообщила, что в соревнованиях участвуют пловцы из Луганска, Молодогвардейска, Свердловска и Красного Луча.

— Столица Республики представлена воспитанниками Комплексной детско-юношеской спортивной школы, центра олимпийской подготовки спортсменов «Олимп-спорт» и Луганского высшего училища физической культуры, — отметила главный судья.

Людмила Бень

Спортсмены рады, что могут тренироваться и участвовать в соревнованиях в Республике, ведь благодаря этому можно усовершенствовать навыки, подняться на ступень выше. После проведения чемпионата будут отобраны спортсмены для участия в соревнованиях в других регионах России.

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