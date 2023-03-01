Поддержали школьников

Школьники Горловки отправили ответный подарок в Комсомольск-на-Амуре.

В середине февраля кадетский корпус имени Александра Захарченко и военный лицей-интернат имени Георгия Берегового получили помощь от школы № 1212 города Москвы. Гуманитарный груз в учебные заведения доставил руководитель регионального Управления Федеральной службы безопасности РФ по Донецкой Народной Республике генерал-майор Олег Боломожнов.

Воспитанники двух школ получили необходимый для занятий спортивный инвентарь, а также вещи: футболки, ветровки, кепки, рюкзаки. Ребята очень рады такой поддержке и обещают показывать высокий класс на соревнованиях.

- Кадеты получили в подарок волейбольный комплект из 17 мячей с корзинами для хранения, насосом, манометром и сеткой, а также более полусотни рюкзаков и кепок, которые воспитанники корпуса будут использовать в учебных походах, - уточнила директор Кадетского корпуса Оксана Целиковская.

- Мы от всей души благодарим учащихся и педагогический коллектив школы № 1212 Москвы за поддержку воспитанников Донецкого военного лицея и помощь, оказанную нам. Ведь воспитание выносливости и физическая закалка лицеистов - будущих защитников Родины очень важны, - уверены преподаватели Военного лицея.

Гуманитарные грузы для учебных заведений республики продолжают поступать от разных российских школ, общественников и шефов-регионов. Например, педагоги и ученики общеобразовательной школы Курска собрали 153 тысячи рублей на помощь школе села Бердянское Першотравневого района. На эти деньги были закуплены и переданы канцелярские принадлежности, классные журналы, спортивный инвентарь и оргтехника, а также музыкальное оборудование для проведения мероприятий в школе и уроков музыки.

Преподаватели и ученики школы № 23 Комсомольска-на-Амуре передали подарки - сувенирные наборы с печатной продукцией и дальневосточными сладостями для горловских ребят. Этот груз помогли доставить бойцы Росгвардии.

Школьники Горловки отправили ответный подарок в Комсомольск-на-Амуре - флаг Донецкой Народной Республики в специальном портфеле с символикой спецоперации.

- Черный цвет нашего триколора символизирует уголь, чернозем и плодородие Донбасса, синий цвет - волю и воды Азовского моря, а красный - кровь, пролитую предками за победу над фашизмом. Копию самого дорогого для нас предмета мы отправляем в дружественную школу Комсомольска-на-Амуре, - отметила ученица школы № 53 Горловки Полина.

Также школьникам республики привезли тысячу рюкзаков и другие подарки, всего 17 тонн груза, от образовательного центра «Сириус».

Регулярно учебным заведениям ДНР передают и книги. Только за прошлый год по линии Министерства просвещения России и шефской помощи регионов школы республики получили больше двух с половиной миллионов экземпляров учебной, методической и художественной литературы.