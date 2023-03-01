Первый гуманитарный груз в рамках нового волонтерского движения «Посылки на Донбасс» уже доставлен нуждающимся жителям.

ПЕРЕДАЛИ КОЛЯСКИ И ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

- Переселенцы и семьи с тяжелым социальным положением получили теплую верхнюю одежду и обувь для детей и взрослых, носки, теплое нательное белье, одеяла, медикаменты, средства гигиены, детские игрушки, коляски и манежи. Все то, что сейчас необходимо, - рассказал координатор гуманитарных проектов Первого Донецкого армейского корпуса Владимир Георгиев.

Анна Баранова.

Основатель волонтерского движения «Посылки на Донбасс», москвичка Анна Баранова рассказывает, что помощь для нуждающихся жителей республики собирали практически во всех российских регионах. Всего удалось передать более 50 тонн.

- Города-герои и города воинской славы объединились в волонтерское движение, чтобы не быть в стороне от беды наших соотечественников, - говорит «Комсомолке» Анна Баранова.

Дебютный гуманитарный груз для организации был доставлен в мариупольские поселки Кировское и Волонтеровка.

РОССИЯНЕ НЕ ОСТАЮТСЯ В СТОРОНЕ

Жители поселка признаются, что помощь волонтеров помогает им выживать.

- Мы с гордостью смотрим на военных, которые нас освободили, и на волонтеров, которые обеспечивают нас всем самым необходимым, без чего нам было бы тяжело жить, - говорит пенсионер Виктор Шпацкий. - Нам привозят продукты и бутилированную воду. И вот сейчас снова привезли помощь, где есть даже одежка.

Алла Коваленко.

Часть помощи передали волонтерскому центру «Наш Восточный». Его руководитель Алла Коваленко отметила, что предоставленная одежда сейчас крайне необходима для нуждающихся жителей.

- У нас большая нехватка одежды. Наши подопечные, которые находятся в центре, в ней очень нуждаются, - говорит Коваленко.

Для новорожденных в Центральную городскую клиническую больницу № 9, что в Пролетарском районе Донецка, волонтеры организации «Посылки на Донбасс» привезли большую партию подгузников, средств личной гигиены, кремов, детского питания и смесей, так необходимых сейчас молодым семьям.

Татьяна Стародуб.

- Очень приятно получить такую помощь. В дальнейшем тоже хотелось бы с вами сотрудничать, - признается заместитель главного врача по медицинской части ЦГКБ № 9 Татьяна Стародуб. - Мы благодарны за любую помощь от Российской Федерации.

НЕ ТЕРЯЮТ НАДЕЖДУ НА ЛУЧШЕЕ

После поездки основатель волонтерского движения «Посылки на Донбасс» призналась «КП», что в Донецке тяжело было слышать грохот орудий, когда вокруг кипит мирная жизнь, а Мариуполь поразил количеством разрушений.

Первый гуманитарный груз волонтерского движения «Посылки на Донбасс» прибыл в ДНР.

- Особенно хочется рассказывать о людях, которые, несмотря на все тяготы жизни, не теряют надежду на лучшее, на восстановление городов! Мы были в разных пунктах временного размещения, общались с людьми. У каждого своя тяжелая история. Люди, живущие в населенных пунктах, где большие проблемы с водой и электричеством, нуждаются в нашей общей помощи, - рассказала Анна Баранова.

Девушка пообещала, что волонтерская организация и дальше продолжит помогать новым российским территориям.

- Наше движение исключительно волонтерское, мы не собираем денег, - говорит Анна. - Наша помощь - это помощь от человека к человеку в границах нашей Родины.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Нуждающиеся в поддержке жители республики могут обратиться за помощью в гуманитарный штаб «Единой России» в ДНР по коротким номерам телефона: 74021 и 74022 или через сайт donbass.er.ru