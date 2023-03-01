Наше дело правое. Иначе и не может быть!

Исполнившийся год с начала российской специальной военной операции на Украине позволяет подвести какие-то предварительные итоги. И сейчас мы можем сказать, что Россия опрокинула все расчеты Запада, выстояв под неимоверным количеством санкций и небывалым экономическим давлением.

РАСЧЕТЫ И ПРОСЧЕТЫ. В НАШУ ПОЛЬЗУ

Год назад все они по ту сторону нашей баррикады чуть ли не хором заявляли, что Россия развалится, распадется, рухнет, не выдержит невиданного до сей поры в мире воздействия. Эксперты соревновались в том, кто выдаст наиболее оптимистический прогноз для Запада и Украины. Европейцы и американцы выступали единым хором, а наша отечественная «либеральная общественность» столь же едино и беззаветно им подпевала. Общая партия сводилась к тому, что России осталось жить полгода, от силы - год. Такого мощного удара со стороны Запада ни страна, ни ее экономика просто не выдержат. Не зря же покойный американский сенатор Маккейн, пока был жив, называл Россию «бензоколонкой, притворяющейся страной», а президент Обама, еще находясь на посту, в 2015-м заявлял, что «экономика России разорвана в клочья». Сколько смогут продержаться клочья? Ха, это смешно, как сказал бы канцлер ФРГ Олаф Шольц.

А почему не смеетесь, господа? Неужели по той причине, что у Запада не получилось ровным счетом ничего? А ведь именно так все и произошло.

Западные эксперты прогнозировали сразу же, как только началась СВО, падение российской экономики в 2022-м примерно на 10 - 20%, по инфляции разброс был еще больше, от 25 - 30% до 70 - 100%. А в итоге получились совсем другие цифры.

По оценке Международного валютного фонда (МВФ), экономика России сократилась в ушедшем году всего на 2,2%. Далеки от западных прогнозов и итоговые цифры инфляции. В России она так и не дотянулась до 12% за весь год. В целом ряде стран Евросоюза оказалась даже вдвое больше. Более того, все обязательства руководства страны по социальной поддержке были при этом исполнены.

Понятно, что все это произошло не само по себе, а в результате скоординированных действий правительства, когда финансовый сектор действовал с социальным блоком. А ведомства, отвечающие за промышленность, смогли обойти практически все ограничения, которые вводил Запад для России.

Более того, даже специфические ограничения вроде потолка цен на российские нефть и газ, которые просто обязаны были угробить нашу страну и вновь поставить ее на колени перед Западом, не сработали. На российскую нефть нашлись другие покупатели, которые хоть и берут ее с неким дисконтом, но по выгодной для России цене.

Было бы глупостью считать и уверять всех, что Россия проходит этот этап своей жизни совсем без проблем, но они оказались на порядок меньше того, что нам обещал устроить Запад. И не зря все тот же МВФ в своем новом прогнозе на 2023 год заявил, что экономику России ждет не дальнейший спад, а рост. Пока еще очень небольшой, но рост - на 0,3%. А в 2024-м этот рост должен стать увереннее - 2,1%. И это прогноз западного института, который не испытывает к нашей стране никакой симпатии.

МЯГКАЯ СИЛА, ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ

И все это время Россия продолжала укреплять свое влияние в мире. Атомная энергетика - одна из тех сфер, в которых Москва является признанным всеми мировым лидером. В прошедшем году продажи России ядерного топлива и технологий выросли более чем на 20%. Это не отчет «Росатома», это признание агентства «Блумберг».

«Закупки членами ЕС выросли до самого высокого уровня за три года. От Египта и Ирана до Китая и Индии бизнес России процветает», - говорится в материале агентства на эту тему.

9 февраля президент Болгарии Румен Радев заявил, что страна наложит вето на санкции Евросоюза в отношении атомного комплекса России. А буквально в конце прошедшей недели Венгрия и Франция (!) заблокировали внесение в 10-й санкционный антироссийский пакет Евросоюза любые ограничения для российской атомной энергетики.

Но это мягкая экономическая сила. А есть еще и мягкая военная. ЧВК «Вагнер» за прошедший год выдавила французов из ЦАР, Мали и, похоже, из Буркина-Фасо. А на днях правительства России и Судана подписали соглашение, над которым работали несколько лет, о создании в Судане на берегу Красного моря небольшой, но очень важной здесь базы ВМФ России. А еще активизировались переговоры об аренде нашей старой советской базы в Сиди-Баррани в Египте. Тоже стратегический пункт, поскольку в таком случае Россия будет в состоянии контролировать вход и выход из/в Суэцкий канал, а дружественный Иран - водные транспортные маршруты с другой стороны Синайского полуострова. И тут уместно вспомнить еще одно знаковое заявление одного из недавних американских президентов.

- Россия больше не является сверхдержавой. При ядерном арсенале ей не хватает широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире, - объявил Обама и снова попал пальцем в небо.

Этот дефицит Москва начала ликвидировать, но и без него современные вооружения, равных которым нет ни у одной страны мира - «Авангард», «Посейдон», «Кинжал», «Сармат» и многое другое, - не позволяют Западу перейти к самым решительным действиям против России из-за страха перед возмездием.

А после того как разведка Норвегии сообщила, что корабли Северного флота России впервые за 30 лет начали выходить в походы с ядерным оружием на борту, это стало, вне зависимости от того, правдива эта информация или нет, холодным душем для многих руководителей НАТО.

Можно вспомнить, как 17 декабря 2021-го Кремль предложил Западу проект договора по обеспечению безопасности России и стран НАТО, который включал в себя 8 пунктов, в том числе возвращение военной инфраструктуры и военных частей и подразделений армий стран НАТО к состоянию на 1997 год и отказ от приема в альянс государств из состава бывшего СССР, по крайней мере Грузии и Украины. А еще отказ от размещения ядерного оружия вне национальной территории. И на все эти пункты Запад ответил отказом.

Собственно говоря, специальная военная операция - это не только про Украину, это возвращение к той самой безопасности, которую Кремль предлагал Западу. И в движении к этому у России гораздо больше шансов на успех, чем у наших противников. Больше ресурсов, точнее стратегические расчеты, да и само время, как выяснилось, тоже на нашей стороне. Наше дело правое, а потому иначе не может быть. Так уже было в истории. И ветер истории направления не сменил. Потому что мы сами диктуем, в какую сторону ему дуть.