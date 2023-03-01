Россия помогает залечить раны

Этот прибор позволит облегчить работу врачей в госпитале и быстрее выписывать пациентов.

В больнице им. Калинина в Донецке ежедневно спасают мирных жителей и раненых бойцов. Здесь работают местные медики и врачи-добровольцы, работу которых координирует зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Спать порой хирургам приходится по 4 - 5 часов - раненых могут привезти в любой момент. Работать стараются быстро - совсем рядом передовая. В таких условиях каждая минута - бесценна.

Облегчить работу здешним специалистам стараются коллеги из разных регионов страны. Так, хирурги из краснодарской краевой больницы № 2 Юрий Кузнецов, Андрей Крячко и Виталий Маркиназ купили и доставили аппараты для VAC-терапии. Эта техника «перевязывает» рану пациента 24 часа в сутки, при этом на глазах ускоряет ее заживление.

Когда важна скорость

По словам медиков госпиталя, в стенах учреждения продолжают лечить и стандартные хирургические заболевания. Аппендициты, грыжи, панкреатит - все это есть. Но больший упор сейчас - на экстренную травму.

Краснодарский хирург Юрий Кузнецов с августа ездит в Донецк с гуманитарными миссиями. Во время очередной командировки он вместе с коллегами поделился секретами новой методики.

- Мы передали аппараты для VAC-терапии (вакуумная терапия. - Ред.), их приобрели в складчину. Всего купили четыре прибора, работа которых основана на воздействии отрицательного давления на рану, - говорит хирург краснодарской краевой больницы

№ 2 Юрий Кузнецов. - В госпитале Донецка подобной системы не было, а она там крайне необходима.

Медучреждение все еще находится под обстрелами ВСУ. Даже во время работы артиллерии медики самоотверженно борются за каждого, кто лежит на хирургическом столе. И, конечно, благодаря новым аппаратам с «умным вакуумом» есть возможность быстрее поставить пациента на ноги.

Во время вакуумной терапии на рану накладывают специальную повязку. Она «дышит», не пропускает микробы, с помощью дренажных трубок подключается к аппарату. Хитрость в том, что над раной с помощью техники создается вакуум.

Золотой стандарт

Эта технология позволяет решить сразу ряд проблем. Во-первых, избыток жидкости может оказать давление на рану и швы или скобы, удерживающие ее закрытой, а вакуумная терапия медленно выводит из раны жидкость, уменьшая отек. Во-вторых, исследования показали: закрытие раны посредством вакуума стимулирует рост восстановительной ткани. А благодаря тому что отрицательное давление удерживает рану неподвижно, повторное повреждение области исключено. Вероятность заражения опасной инфекцией сведена к нулю.

- В первую очередь это оборудование будут применять для пациентов с торакальными заболеваниями (органов грудной клетки. - Ред.). Чтобы удалить из плевральной полости жидкость, воздух, накапливающийся после вскрытия грудной клетки, и поддержания нормального внутриплеврального давления применяют VAC-аппараты.