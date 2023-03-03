Медицина выходит на новый уровень

Из Новой Каховки медики эвакуируют маломобильных граждан. Фото: Министерство здравоохранения Херсонской области

С середины февраля жители региона начинают получать полисы обязательного медицинского страхования, дающие право на бесплатную врачебную помощь в любом уголке страны. А уже совсем скоро на Херсонщине начнется строительство новых медицинских центров, оснащенных современным оборудованием. Они появятся взамен тех, что были разрушены.

Повышение качества и доступности медицинской помощи во всех городах и на селе - одна из первоочередных задач, отмечает глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. В достижении этой цели Херсонщине активно помогает и правительство России, и регионы-шефы.

- Люди имеют право получать всю оперативную помощь медиков по месту жительства даже в 15-километровой зоне. Для этого мы сохранили там все больницы и насыщаем их медицинским транспортом для мобильных бригад врачей и службы скорой,- говорит Алексеенко. - Больницы Геническа и Скадовска становятся базовыми учреждениями по оказанию специализированных видов помощи. Здесь заработал гемодиализ, создается онкологическая служба. В перспективе, надеюсь ближайшей, мы продолжим развивать здесь и высокотехнологичные виды помощи. В том числе детям.

Теме здравоохранения в Херсонской области уделяет особое внимание президент Владимир Путин. Так, глава государства поддержал идею о создании межрегионального медицинского центра для детей, в котором смогут получать лечение юные пациенты из Запорожской и Херсонской областей. На сегодняшний день в регионе нет такого специализированного медучреждения. Поэтому его проектирование начнется ускоренными темпами уже в 2023 году.

- Обязательно включимся и решим этот вопрос. Точно, сто процентов. Да, конечно, не с сегодня на завтра, но приступим как можно быстрее, - заверил Владимир Путин руководителя Запорожской области Евгения Балицкого, выступившего с такой инициативой.

Предполагается, что это будет крупный многопрофильный медицинский центр для детей, рассчитанный на 400 мест. Как отмечают власти Запорожской области, его возведут в Мелитополе, но принимать на лечение здесь будут и детей Херсонщины. Медико-техническое задание уже рассматривает Минздрав России.

- Нам очень нужен такой центр. Я возила ребенка на обследование в Крым. Там прекрасные врачи, но все-таки лучше, когда обследоваться и лечиться можно на месте, - рассказала одна из жительниц Херсонщины Оксана.

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ СКОРОЙ

Херсонщина получила уже 119 автомобилей скорой помощи.

На особом контроле у президента и вопрос обеспечения транспортом медиков. Врачи скорой помощи вынуждены эвакуировать маломобильных жителей левобережья, находящихся под регулярными обстрелами со стороны киевского режима. Так, благодаря совместным усилиям медиков, сотрудников МЧС и министерства труда и соцполитики региона жителей Новокаховского района удалось вывезти на безопасное расстояние за 15-километровую зону. В результате одного их таких рейдов под обстрел попал автомобиль скорой помощи Новокаховской городской больницы и почти полностью сгорел.

Две машины скорой для Новой Каховки передали в качестве шефской помощи предприятия Краснодарского края. Всего же с начала года в регион доставили 119 таких машин.

- Здесь много людей проживает, и эти скорые необходимы как воздух…В Новой Каховке много минно-взрывных травм, обращаются с острыми состояниями. Абсолютно любую экстренную помощь на базе этого автомобиля можно оказать, - отметил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Специализированные автомобили получают и медики, которым приходится добираться до удаленных сел по оставшимся в наследство от Украины разбитым дорогам. Но в ближайшее время на вооружение медиков поступят автомобили высокой проходимости.

ДОМ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СЕЛЕ СТРЕЛКОВОЕ

Эвакуированных маломобильных пенсионеров из Новой Каховки и Каховки, Алешек и Голой Пристани, которых удалось вывезти из зоны обстрелов, разместили в пансионате в селе Стрелковое. Его в кратчайшие сроки переоборудовали под нужды гериатрического учреждения - обустроили комнаты и создали необходимые условия для реабилитации. В нем уже нашли приют двадцать пожилых людей, с которыми работает подготовленный персонал.

Открытый корпус, рассчитанный на 28 человек, остеклили, сделали вентиляцию и утеплили, отмечает руководство пансионата. Совсем скоро здесь планируют запустить второй корпус, рассчитанный на 44 человека.

В перспективах - строительство большого двухэтажного здания, рассчитанного на 70 человек, которое будет соответствовать всем современным нормам для гериатрических учреждений. Это будет дом для людей пожилого возраста с отдельными палатами для пациентов и медработников.

ГОСАПТЕКИ В КАЖДОМ МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ

До конца года в Херсонской области откроют 20 государственных аптек. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

До конца года минздрав области планирует открыть на левобережье Херсонщины 20 государственных аптек. Это позволит исключить дефицит лекарств и стабилизировать цены на препараты. Госаптеки появятся в каждом медицинском учреждении области. Такое поручение дал глава правительства Херсонщины Андрей Алексеенко.

- Только за последнюю неделю в регионе открыто пять новых государственных аптек. Из них две - в 15-километровой зоне. Минздраву области поставлена задача - они должны появиться во всех крупных населенных пунктах и цены на жизненно важные лекарства там обязаны быть минимум на 15% ниже коммерческих,- отметил Алексеенко.

Аптечные пункты заработают в Чаплынке, Новотроицком, Аскании-Нова, Ивановке, Абрикосовке и Виноградове. В них будут медикаменты по всем профилям, в том числе и жизненно необходимые.

ЗАБОТА О ДЕТЯХ

По поручению президента в регионе продолжаются плановые профосмотры детей медиками различных профилей. По данным минздрава области, с начала года медобследование прошли уже почти 6 тысяч детей. Всего же на профосмотрах побывали порядка 10,5 тысячи юных жителей Херсонщины.

Детей обследуют педиатры, терапевты, офтальмологи, хирурги, психиатры, неврологи, врачи ультразвуковой диагностики, урологи и андрологи. На Херсонщине работают бригады медиков из разных регионов страны, в том числе из Севастополя, Адыгеи, Тюмени, Тамбова и Санкт-Петербурга.

Для проведения выездных мобильных профосмотров Минздрав России выделил 11 передвижных ФАПов, оборудованных ширмами, кушетками, аппаратами УЗИ и ЭКГ. Это позволяет обследовать детей непосредственно в школах: в классах или спортзалах.

- Такого не было при Украине, так углубленно детей не обследовали. Мне очень приятно, что есть такая возможность, - поделилась мнением местная жительница.

Медобследования проводят только с согласия родителей. Как отмечают медики, процент отказников в регионе минимальный. Детей с выявленными патологиями отправляют на лечение в Крым и даже Москву.

Не остается без профессиональной медицинской помощи и взрослое население области. Только за неделю в поликлинике Генической ЦРБ на прием к онкологу обратились порядка 140 человек.

При необходимости пациентов маршрутизируют в профильные региональные и федеральные центры для высокотехнологичного лечения.

Онколог проводит прием по будням в кабинете № 2 Генической ЦРБ (проспект Мира, 130) с 8 до 14 часов. Запись в регистратуре по телефону +7 (990) 230-93-06 (прием звонков с 8 до 16 часов).