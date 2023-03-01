Страна - за нами!

Из Подмосковья доставили большой гуманитарный груз для детских учреждений Луганска.

ПОДМОСКОВЬЕ - ДЕТЯМ

Из Подмосковья доставили большой гуманитарный груз для детских учреждений Луганска. Три с половиной тонны помощи было собрано жителями и бизнесом. Например, руководство группы компаний «БИОЭН» передало луганчанам хозяйственно-бытовые принадлежности, инструменты, спецодежду, стиральные машины, холодильники, водонагреватели, генераторы, матрасы, комплекты постельного белья и около 500 полотенец.

- На складе в подмосковном Калининце волонтеры упаковали около 300 сладких подарков для ребят. Их собрали жители Подмосковья в рамках акции «Доброе дело». В каждый подарок мы положили ленточки с триколором, - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Все это распределили в Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и в его филиал в Алчевске, в Луганский техникум-интернат и детский санаторий «Незабудка». А еще для воспитанников этих учреждений волонтеры провели мастер-классы, занятия по арт-терапии и спорту.

ТАТАРСТАН - ЛИСИЧАНСКУ

Уже второй с начала года гуманитарный груз со строительными материалами прибыл из Республики Татарстан в Лисичанск. На этот раз в город привезли 15 тонн труб.

- Это позволит местным коммунальщикам в ближайшее время приступить к ремонту систем водо- и теплоснабжения в многоквартирных домах города, пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ, - рассказали в горадминистрации.

18 февраля в Лисичанск было отправлено еще шесть фур с помощью: стройматериалами, генераторами, продуктами, средствами личной гигиены, посудой и многим другим - всего больше ста тонн.

- Нам гуманитарная помощь нужна как воздух, - говорит житель Лисичанска Михаил Кульчанский. - Продукты нам помогают выживать в эти непростые дни, а строительные материалы нужны, чтобы залечить городу раны, которые нанесли варвары из ВСУ.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ - АЛЧЕВСКУ

«Дарите книги с любовью» - такую акцию проводят в Вологодской области. В регионе собирают литературу для детских и школьных библиотек Алчевска.

- У нас много книжных магазинов, есть книги на любой вкус и любой жанр. А вот в Алчевске купить качественную детскую и подростковую литературу непросто. В городе работает один книжный магазин, поэтому, конечно, там очень ждут книги, - сказала координатор партпроекта «Женское движение Единой России», депутат Госдумы РФ, председатель областного Совета женщин Валентина Артамонова.

Для юных алчевцев уже собрано более 10 тысяч книг. Благотворительная акция еще продолжается. Вологодские книгодарители могут не только принести в пункт сбора литературу, а и подписать экземпляры, оставить добрые и светлые пожелания.

- С нетерпением ждем, когда нам привезут новые книги. Моя 15-летняя дочь любит читать и причем выбирает русскую литературу, она говорит, что в ней чувствуется что-то свое, родное, домашнее, - рассказывает жительница города Антонина Кимчева. - Покупать книги для нашей семьи дорогое удовольствие, поэтому мы посещаем библиотеку. Обновление книжного фонда будет приятным сюрпризом.

КУБАНСКИЕ КАЗАКИ - БРАТЬЯМ

Кубанского казачьего войска отправили в зону проведения спецоперации 37 тонн гуманитарной помощи для военнослужащих и мирных жителей.

Только за одну неделю казаки Кубанского казачьего войска отправили в зону проведения спецоперации 37 тонн гуманитарной помощи для военнослужащих и мирных жителей. Груз собирали воспитанники и преподаватели Ейского казачьего кадетского корпуса, детских садов № 31 Туапсинского района, № 1 Белореченска, № 33 Ленинградского района, школ № 6 станицы Сергиевской Кореновского района, № 6 и № 18 Анапы, № 21 Кавказского района, № 10 Брюховецкого района.

- Помощь предназначена для казаков-добровольцев, мобилизованных из Краснодарского края, а также жителей ЛНР, ДНР и Запорожской области Российской Федерации. Уже ведем сбор новых партий. Своих не бросаем, - отметил войсковой атаман Александр Власов.

Казаки из Екатеринодара привезли в Луганскую Народную Республику и Запорожскую область больше восьми тонн продуктов питания и овощей, технических средств, инструмент, газовые баллоны, печки, предметы гигиены и теплые вещи. Майкопские казаки доставили три с половинной тонны помощи бойцам отряда спецназначения «Кубань». В груз, кроме продуктов, воды и теплых вещей, вошли и посылки от родных, детские письма и рисунки. А делегация из Анапы передала помощь в Алчевск.

НОВЫЕ СВЯЗИ

17 февраля Договор о дружбе заключили Марковский район ЛНР и Хохольский муниципальный район Воронежской области.

-В непростые времена в России люди всегда объединялись и благодаря этому выстояли. Сегодня помощь нужна марковчанам, поэтому хохольцы будут их поддерживать, - отметил глава администрации муниципального района Воронежской области Михаил Ельчанинов.

Днем ранее о сотрудничестве договорились города Краснодон и Красноярск.

- Мы, не скрываю, приехали к вам в том числе, чтобы научиться прежде всего патриотизму, - признался во время подписания документа глава администрации Красноярска Владислав Логинов.

Я считаю, что мы должны взять на вооружение твердость вашего характера и применить его в реализации наших больших планов.