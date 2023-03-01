Работу - всем!

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Проект «Общественные работы» придуман специально для безработных, и благодаря ему в новом регионе РФ уже трудоустроено около трех тысяч человек. Все они стали рабочими, которые, во-первых, получают зарплату, а во-вторых, помогают своему региону встать на ноги.

- Главная цель общественных работ - предоставление материальной поддержки безработным жителям Херсонщины и сохранение у них мотивации к труду, - отметил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Такая программа работает по всей территории области. Чтобы стать ее участником, нужно обратиться в Службу занятости, где соискателю помогут с оформлением документов и расскажут о вакансиях.

Среди предлагаемых направлений - строительство и ремонт зданий, дорог, газовых и водопроводных сетей, эксплуатация коммунального и паркового хозяйства, обслуживание транспорта, предприятий связи, сельскохозяйственные, мелиоративные и лесные работы, уборка и переработка отходов, уход за больными, инвалидами и другие. По словам Сальдо, участие в социальной деятельности - личное дело каждого, однако работы оплачиваются по достоинству. Центры занятости обещают за работу фиксированную ставку от 20 тысяч рублей.

НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

По словам самих херсонцев, раньше многие районы области жили в нищете и безработице. Некоторым жителям приходилось вкалывать по 20 часов в день, чтобы прокормить семью. Но с приходом России появляются новые условия: профессия на любой вкус, достойная оплата и государственная поддержка. Участие в подобных проектах для тех, кто ищет работу, - это отличная возможность заработать.

- Я около пяти лет не мог найти нормальную работу. Сколько бы часов в день я ни работал, на руки получал очень мало. Денег не хватало банально даже на еду или одежду. Сейчас же совсем другое дело. Я записался в программу по безработице, сейчас работаю строителем и помогаю родителям финансово. Считаю, что участие в общественных работах помогает сохранить трудовой потенциал и возвращает надежду на наше общее будущее, - говорит «КП» херсонец Дмитрий Головенко.

СКАЗАНО

Юрий Ганюков, глава поселка Федоровка:

- За такой, казалось бы, короткий срок в наших поселках получилось навести порядок. Работники смогли очистить улицы, парки, скверы и убрать на детских площадках. Это все комплексный подход, ведь благодаря «Общественным работам» становятся чище не только улицы населенных пунктов Херсонской области, но и придомовые территории маломобильных граждан, пенсионеров и инвалидов. Мы сами делаем этот мир лучше, и это радует.