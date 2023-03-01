Развитие Херсонщины планируют на семь лет вперед

Значительные инвестиции планируется направить на развитие туристической отрасли Херсонской области.

В январе Владимир Путин поручил утвердить программы социально-экономического развития четырех новых регионов страны. В распоряжении президента говорится, что к 2030 году во всех отраслях возвращенных территорий необходимо достичь средних показателей по России. Президент ждет доклада от профильных министерств до 31 марта и далее раз в полгода.

Стратегию, ключевые цели, структуру и сроки работы над документом обсудили 11 февраля на совещании с председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко.

Ставка на строительство

Как отметил Алексеенко, стратегия должна включать в себя системный анализ ситуации в каждой отрасли экономики и социальной сферы - от сельского хозяйства до демографии. Не менее важная часть программы развития - анализ рисков и возможностей для качественного роста в базовых отраслях экономики.

Решено, что основным двигателем экономики Херсонщины станет строительство. Еще в начале декабря прошлого года местные власти заявили о намерении построить новый город на 30 тысяч жителей на территории косы Арабатская Стрелка, соединяющей материковую часть региона с Крымом. Решение одобрил Владимир Путин. Во время совещания прозвучала информация о том, что в правительственном квартале нового города уже завершены основные строительные работы и началась отделка внутренних помещений. Именно этот квартал станет основой нового города, вокруг него будут возводиться жилье, социальные объекты и коммунальная инфраструктура. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в целом в области планируются восстановление, реконструкция и строительство жилья, медицинских и учебных учреждений. Также уже ведется подготовка проекта строительства автострады, которая соединит проходящую через весь Крымский полуостров трассу «Таврида» с новыми российскими территориями и Ростовской областью. Трасса пройдет через Джанкой, Геническ, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь до Ростова-на-Дону.

Все условия для бизнеса

Однако ставка в экономическом развитии делается не только на жилье, дороги и мосты, но и на промышленные предприятия. Например, уже согласован проект 10-миллиардных инвестиций в создание перерабатывающего комбината: консервного завода и холодильного комплекса для хранения овощей. Одной из базовых отраслей экономики будет оставаться высокоэффективный агропромышленный комплекс. Четко объявлено, что собственникам земли, покинувшим регион, придется определиться, вернутся ли они на Херсонщину для продолжения работы. В противном случае их площади будут перераспределены между бизнесом, который готов их осваивать.

Власти Херсонской области намерены создавать условия для прихода в регион новых компаний, чтобы повысить конкурентность на рынке потребительских товаров и диверсифицировать их поставки.

На совещании также детально обсудили одну из ключевых текущих проблем региона - высокие потребительские цены, установившиеся из-за монополизации рынка. Чтобы снять социальную напряженность в обществе, в первую очередь руководство области намерено установить верхний предел цен на жизненно необходимые продовольственные товары.

В социальной сфере планируются восстановление, реконструкция и строительство медицинских и учебных учреждений. Качество медицинских и образовательных услуг, а также все социальные стандарты будут подняты на общероссийский уровень.

Кроме того, значительные инвестиции будут направлены на развитие туристической отрасли и благоустройство природных заповедников.

Оценка - пять!

По итогам проведенных с руководством новых регионов встреч вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что все представленные регионом материалы подготовлены на высоком уровне и крайне важно доработать в том же ключе программу целиком, чтобы утвердить к 1 марта.

После того как программа социально-экономического развития Херсонской области будет утверждена на уровне правительства России, появится возможность включения региона в широкий спектр госпрограмм и приоритетных проектов, привлечения государственных инвестиций в модернизацию социальных объектов, капитальный ремонт жилого фонда и объектов ЖКХ, строительство новых медицинских учреждений и многое другое. В перспективе четко скоординированная профессиональная работа и объединение усилий на всех уровнях власти позволят создать комфортные условия для жителей возвращенных в России территорий.

ВАЖНО!

По решению российского правительства в новых регионах страны будет действовать особый порядок расчета прожиточного минимума. Его будут получать беременные женщины, а также семьи, в которых воспитываются дети до 17 лет.

Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, общероссийские меры социальной защиты распространяются на людей с ограничениями по здоровью и другие льготные категории. А с 2024 года жители новых регионов получат право на заключение социальных контрактов. Это должно помочь гражданам преодолеть непростую материальную ситуацию.