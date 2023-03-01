Сделано многое, предстоит еще больше

Строить помогают регионы РФ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ

В результате обстрелов со стороны украинских боевиков в ДНР повреждено и разрушено большое количество жилья и объектов инфраструктуры. Одни жители остались без крова, другие - без коммуникаций: перебои с электричеством, газоснабжением и водоснабжением, третьи - без того и другого.

Благодаря помощи федеральных и региональных властей в новом субъекте России, в тех населенных пунктах, где позволяет военная обстановка, идут полномасштабные восстановительные работы, ведь людям необходимо возвращать мирную и комфортную жизнь. Сделано много, предстоит сделать еще больше.

Руководитель министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Эдуард Осипов рассказал, какие работы выполнены в прошлом году и что запланировано на этот.

Эдуард Осипов.

- Учитывая активные боевые действия, приоритетными стали работы по устранению чрезвычайных ситуаций и восстановлению тепловых контуров поврежденных объектов, - говорит глава минстроя республики. - Значительная часть ремонтно-восстановительных работ проводится в рамках программы «Специальный инфраструктурный проект», реализуемой за счет регионов Российской Федерации.

В прошлом году стартовали обследования поврежденных объектов. По их результатам составлялся уточненный список повреждений и формировался перечень работ, которые необходимо сделать в первую очередь. За год в республике завершены работы почти на двух тысячах объектах.

- Введено в эксплуатацию двадцать пять многоквартирных домов общей площадью более ста шестидесяти тысяч квадратных метров, - подчеркнул Эдуард Осипов. - Еще двадцать многоквартирных домов планируется ввести в эксплуатацию в этом году, а также построить не менее сорока домов и восстановить более двух тысяч домов.

ПОДВИГ КОММУНАЛЬЩИКОВ

Министр отметил работу коммунальщиков, которые, рискуя жизнью и здоровьем, продолжают трудиться, чтобы улицы были чистыми, а в домах было тепло и сухо.

- То, что в условиях военных действий делают коммунальщики, является самым настоящим подвигом, - сказал он.

Осипов привел в пример подготовку к отопительному сезону, которая проходила в крайне сложных условиях: интенсивные обстрелы ряда населенных пунктов, нехватка специалистов, ограниченный объем водоснабжения, изношенные сети.

- Несмотря на это, специалисты осуществляли ремонт котельных агрегатов, замену котлов, насосов и трубопроводов тепловых сетей. Произведена замена сетей водоснабжения и водоотведения. К отопительному сезону был проведен ремонт кровель и отопительных систем, а также замена окон в более восьми тысячах жилых домов, учреждений образования, здравоохранения, культуры, - рассказал министр.

Минстрой продолжает активную работу по обеспечению жителей республики водой. Ведь в одних городах она идет по графику, через день или раз в три дня, и то по несколько часов, а в других городах краны сухие вот уже несколько месяцев.

- Ведется работа по переброске воды в канал Северский Донец - Донбасс, осуществляется дополнительный подвоз воды населению, ведется разработка скважин для подпитки котельных, привлекаются ремонтные бригады из других регионов РФ и так далее, - рассказывает Эдуард Осипов. - Объемная работа по возобновлению водоснабжения и подключению теплоносителя к объектам проделана на вновь освобожденных территориях.

Министр заявил, что на основании предложений, предоставленных администрациями городов и районов ДНР, минстрой сформировал перечень мероприятий по развитию территорий на 2023 - 2025 годы.

- Объемы и темпы восстановления объектов республики будут только расти, - уверен руководитель министерства строительства и ЖКХ ДНР Эдуард Осипов.

ПЛАНЫ

В 2023 году в ДНР:

введут в эксплуатацию 20 многоквартирных домов

построят не менее 40 домов

восстановят 2299 объектов

*Суммарно планируется ввод и восстановление более 300 тысяч кв. м жилой площади.

проведут капитальный ремонт 206,5 км дорог общего пользования и более 2000 км муниципальных дорог

КСТАТИ

В республике стартует программа льготного ипотечного кредитования для приобретения или строительства жилых объектов.

Жители смогут оформить ипотеку под 2% годовых.

Сумма кредита - от 500 тысяч до 6 миллионов рублей.

Первоначальный взнос - 10% от стоимости объекта.

Срок кредита - от 36 до 360 месяцев.

Программа действует до 31 декабря 2030 года.

ИТОГИ

В 2022 году в ДНР:

восстановили 1965 объектов

ввели в эксплуатацию 25 многоквартирных домов общей площадью более 164 тысяч кв. м

отремонтировано больше 800 километров электросетей наружного освещения

восстановлено более 16 тысяч уличных фонарей