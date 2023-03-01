Больше 8 миллиардов рублей - на восстановление

Такая сумма в итоге вышла после формирования перечня нуждающихся в ремонте объектов.

- Данный перечень объектов направлен на согласование, - рассказывает глава администрации района Константин Зинченко.

Согласно плану, на эти деньги построят инклюзивно-ресурсный центр и школу № 1 имени Героя России Владимира Жоги. Также будут отремонтированы лечебные, учебные и спортивные учреждения, детские сады, электрические сети и прочее. Только на капитальный ремонт дорог необходимо потратить более 1,2 миллиарда рублей.

- Субъектами РФ планируется провести капитальный ремонт дорожного покрытия 14 улиц Волновахи, - говорит Зинченко. - Новый асфальт появится на улицах: Центральная, Магистральная, Чижевского, Менделеева, Петровского, Комсомольская, Седова, 50 лет Октября, Матросова, Гагарина, Чижевского, Советская, Донецкая и Губенко.

Константин Зинченко.

Тем временем в Волновахе продолжается большая стройка. Ямало-Ненецкий автономный округ уже местами преобразил подшефный город. Уже восстановлено 70 многоквартирных и 400 частных домов. А это, по словам руководителя донбасского района, порядка половины от общего числа. Почти за сто дней месяца ямальские специалисты построили два жилых пятиэтажных дома и обставили их мебелью, еще три таких же дома строятся. Запущены в работу два детских сада и три школы. Сейчас продолжается ремонт еще двух детских садов. Восстановлены медицинские учреждения, на данный момент идут работы в диагностическом центре, где будут самые современные МРТ, томографы, рентген-кабинеты. Однако планов и задач на настоящее и будущее еще много.

- Мы хотим выстроить долгосрочную программу далеко за пределами какого-то короткого планирования, чтобы всем вместе помочь этой очень трудолюбивой сильной земле вернуться в свое обычное состояние, когда она всем подает пример, - говорит губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Чтобы узнать, какую, по мнению жителей, инфраструктуру необходимо восстановить в первую очередь, администрация города провела опрос. Вот какие результаты получились:

25% - инженерные сети (водо-, тепло-, газо-снабжение, канализационные системы и др.).

22% - индивидуальный жилой сектор.

15% - дорожное покрытие и уличное освещение.

11% - многоквартирные дома (ремонт).

9% - многоквартирные дома (новое строительство).

9% - строительство и восстановление учреждений здравоохранения.

7% - учреждения образования.

2% - учреждения культуры и спорта.