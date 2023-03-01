Доктор в пути

Жительница Голубовского Тамара Алексеевна на приеме у врача.

В небольших селах и поселках нет многопрофильных поликлиник, бывает такое, что нет даже фельдшерского пункта, и людям приходится ездить за медпомощью в райцентр. Однако эта проблема сейчас решается: периодически в такие населенные пункты приезжают мобильные бригады врачей.

Так, 16 февраля в поселок Голубовское с населением всего 630 человек для планового осмотра пациентов прибыли терапевт, невропатолог, дерматолог, ЛОР и лаборант из Кировской городской многопрофильной больницы. Прием они проводили в кабинетах сельсовета.

- Мы уже были в поселках Червоногвардейское и Донецкий, теперь обследуем население Голубовского, - рассказывает заведующая входящей в состав медучреждения поликлиникой Ирина Каташевская. - Наша мобильная группа осматривает жителей, дает необходимые консультации и, если это необходимо, назначает лечение, рекомендует пройти дообследование.

На прием к городским докторам сразу же выстроилась очередь. Среди пациентов - жительница Голубовского Тамара Алексеевна.

- Я пришла на прием к терапевту. Меня уже десять лет беспокоят боли в коленном суставе. Еще и высокое давление, - говорит о недугах пенсионерка. - Спасибо, что врачи приезжают к нам, потому что не каждый сможет поехать в город, тем более дороги сейчас небезопасные.

Еще одна жительница поселка пришла на прием выездной медбригады, чтобы сдать анализ крови. Обычно пробу берут утром, натощак, поэтому сделать такую процедуру в райцентре - настоящее испытание: доехать, выстоять очередь.

- Я очень довольна, что есть возможность сдать анализ непосредственно в поселке. Не пришлось никуда ехать, - радуется Валентина Митрофановна.

Кстати, результаты анализов готовы уже на следующий день. За ними тоже никуда не пришлось ехать.

- А на глюкозу результат сразу выдаем, так как у нас есть глюкометр, - добавляет лаборант Елена Кононенко.

За смену мобильная бригада врачей Кировской горбольницы осмотрела 84 пациента. Жители Голубовского признаются, что хотели бы, чтобы к ним в поселок почаще приезжали такие выездные медбригады.

- За то, что к нам приезжают медики, мы очень благодарны, всем сердцем. Было бы здорово, если бы такие приемы были бы регулярней, потому что у нас здесь в основном пенсионеры живут, инвалиды, многодетные семьи, - говорит жительница поселка Ирина Иванова. - У многих проблемы со здоровьем.