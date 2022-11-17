В Донецке пояснили, куда могут обратиться за помощью семьи мобилизованных граждан

В столице ДНР провели совещание по вопросам активизации работы с семьями мобилизованных граждан. Фото: ТГ/Кулемзин

В столице ДНР провели совещание по вопросам активизации работы с семьями мобилизованных граждан, в ходе которого обсуждались потребности таких семей в части оказания им социальной защиты и помощи. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

В столице ДНР провели совещание по вопросам активизации работы с семьями мобилизованных граждан. Фото: ТГ/Кулемзин

Он пояснил, что в каждом районе столицы была создана специальная рабочая группа по работе с семьями мобилизованных. Туда они могут обратиться за получением консультации по вопросу получения помощи.

Контактные телефоны рабочих групп

Буденновский район: +7 (856) 338-18-32

Ворошиловский район: +7 (856) 305-09-84

Калининский район: +7 (949) 319-14-25

Киевский район: +7 (856) 305-63-26

Куйбышевский район: +7 (856) 253-13-35

Кировский район: +7 (856) 277-04-49

Ленинский район: +7 (856) 344-13-41

Петровский район: +7 (949) 305-95-60

Пролетарский район: +7 (949) 318-77-43

Напомним, в Донбассе демобилизованным студентам присвоят статус участников боевых действий. Бывших военнослужащих представят к государственным наградам.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин поручил демобилизовать студентов Донбасса, которые были призваны на фронт. Сотни молодых людей должны вернуться в вузы ДНР и ЛНР.

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Про сроки демобилизации будет сообщено чуть позже (подробнее)