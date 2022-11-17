«Мы - одна семья»: В ЛНР наградили бойцов спецназа «Ахмат» и медиков из Чечни

Леонид Пасечник поблагодарил чеченских воинов за помощь и поддержку, оказанные жителям Луганщины. Фото: t.me/glava_lnr_info

В Луганской Народной Республике отметили орденами военнослужащих полка специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Росгвардии и сотрудников медико-санитарной части МВД России из Чечни. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник, который собственноручно вручил им награды.

Леонид Пасечник поблагодарил чеченских воинов за помощь и поддержку, оказанные жителям Луганщины. Фото: t.me/glava_lnr_info

- Наградил бойцов спецназа «Ахмат» и сотрудников медико-санитарной части МВД РФ по Чеченской Республике орденами «Службою и храбростью» I степени, - заявил руководитель региона.

По словам Леонида Пасечника, чеченские бойцы одними из первых поспешили на помощь жителям Луганщины и, подставив свое крепкое плечо, в одном строю с военнослужащими ЛНР стойко сражаются с украинскими нацистами.

Военнослужащие полка специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Фото: https://t.me/glava_lnr_info

- В ходе встречи помощник главы Чеченской Республики, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отметил, что мы - одна семья, один российский народ, объединенной общей идеей и преданностью Великой Родине - России. Это делает нас сильнее и приведет к победе над общим врагом - украинским фашизмом! - рассказал о встрече лидер ЛНР.

Леонид Пасечник от себя лично и всех жителей Луганщины поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за всестороннюю поддержку, а чеченских воинов - за тяжелый ратный труд, мужество и отвагу, проявленные ими в боях.

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