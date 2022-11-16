В ЛНР набирает обороты деятельность Российского общества «Знание»

Форум «С места в карьеру» в Енакиево

В Донецкой Народной Республике продолжает работу просветительское общество «Знание». В проектах организации участвуют не только педагоги, а все жители нового региона Российской Федерации.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В Енакиевском металлургическом колледже прошел форум «С места в карьеру». Студенты Республики вместе с лекторами общества «Знание» обсуждали гибкие навыки для поиска работы, какие профессии актуальны в современном мире и как держать ментальное здоровье в тонусе. В этом проекте уже приняли участие больше восьми тысяч молодых людей и 150 наставников.

Сергей Кириенко

В ДНР состоялись и научные баттлы в рамках федерального проекта «Ученый говорит».

— Спикеры в доступной и легкой форме рассказали студентам, как работает человеческий организм, какие ошибки совершают программисты и почему трек стоит послушать, а фильм — посмотреть, — рассказали в обществе «Знание». — Участниками состязания в ДНР стали победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» и международных робототехнических соревнований Георгий Будник, директор центра дополнительного образования Санкт-Петербургского городского дворца творческих юных Сергей Подковальников и ведущий эксперт Института статистических исследований и экономики знаний Мария Горденко.

Они подготовили для учеников школы №1 девять тем из разных областей медицины, робототехники, научных изобретений и программирования.

Умный маршрут

«УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЮ» И «УМНЫЙ МАРШРУТ»

Педагоги из трех регионов стали участниками обучающей программы в центре Знаний «Машук» в Пятигорске.

С 8 по 11 ноября руководители представительств Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской области участвовали в обучающей программе для представителей региональных отделений и филиалов Общества в Центре Знаний «Машук». Также в начале месяца в Москве состоялся «Марафон Героев», в котором принимали участие делегации из новых регионов России, ДНР представляли восемь человек, ЛНР – 34, и Запорожье – 8.

В обществе «Знание» рассказали «Комсомолке», что 22 ноября десять педагогов Шахтерского педагогического колледжа станут участниками акции «Учитель учителю», а с 22 по 26 ноября состоится проект «Умный маршрут», в рамках которого автобус с лекторами посетит три новых региона РФ — по маршруту ЛНР-ДНР-Мелитополь.

Представители новых регионов России приняли участие в педагогическом марафоне

— Тема «Умного маршрута»: ментальное здоровье. Его спикерами станут психологи. Они дадут лекции на различные темы: о том, как бороться с тревожностью, про счастье в мелочах и многом другом, — рассказали в Обществе. — Также до конца года мы планируем провести еще около 15 мероприятий в каждом регионе. Также жители новых регионов примут участие в крупных форумах и марафонах «Знания» в Москве, Сочи и других городах.

«ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль на обучающей программе в пятигорском Центре Знаний «Машук» объявил о начале работы по расширению присутствия Общества в российских регионах.

— Перезагрузка Российского общества «Знание», начавшаяся полтора года назад, продолжает набирать обороты. И ее следующий этап коснется региональных отделений и филиалов просветительской организации, — анонсировал Древаль.

По словам гендиректора, это будет углубление работы за счет регионов, потому что на местах как никто другой знают об интересах местной молодежи, культурные особенности и специфику субъекта.

— А с учетом этого, в принципе, на региональном уровне можно сделать гораздо больше и масштабнее по значению, чем на федеральном. Именно этому мы посвятим следующий год перезагрузки, — рассказал Максим Древаль.

БОЕВОЕ СЛАЖИВАНИЕ

Лекторы общества «Знание», совместно с министерством обороны РФ, работают и для фронта, практически во всех центрах обучения боевого слаживания в Республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях, где проходят обучение защитники Родины.

Форум «С места в карьеру» в Енакиево

— Ваша деятельность в зоне проведения спецоперации требует не только профессионализма, но и мужества, - сказал представителям Общества в ходе заседания почетного жюри просветительской премии «Знание» Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. — У нас лекторы общества «Знание» работают сегодня совместно с министерством обороны практически во всех центрах обучения и боевого слаживания, где проходят обучение ребята, выполняющие свой гражданский долг.

Кириенко отметил, что сегодня против России развернута масштабная война: как горячая в зоне специальной военной операции, так и информационно-психологическая.

— И это война за будущее, — подчеркнул государственный деятель. — Но будущее всегда строится с опорой на хорошее знание своей истории и культуры, верность своим традициям. И с этим тоже идет война — когда пытаются вычеркнуть деятелей российской культуры из мировой истории, когда пытаются подменить традиции истории. Это делается не случайно, а для того, чтобы забыть поводы для гордости, для того чтобы молодое поколение не знало своей истории — тогда ее проще подменять. В этом противостоянии, которое происходит сейчас, известная аксиома «знания — сила» становится реальностью. И то, что делают сегодня российские просветители — учителя в школах, преподаватели вузов, лекторы Общества «Знание» и наставники на производстве - это борьба за будущее.

КАК ПРИСОЕДИНИТСЯ К ОБЩЕСТВУ

Каждый учитель может пройти регистрацию на сайте общества «Знание» znanierussia.ru и выбрать из предложенных там тему. После этого участнику направляют методичку, по которой он готовит лекцию, а потом выступает перед учениками и коллегами.

— По итогу получают сертификат за участие в большом Всероссийском проекте, - отметили в обществе «Знание».

Все мероприятия Общества есть на официальном сайте. Там можно выбрать интересующее направление, познакомиться с проектами.

— Также на сайте есть база Знаний, которая формируется из трансляции крупных мероприятий, фильмов, которые снимаем мы и наши партнеры. Например, есть лекции-экскурсии по Табакерки или космодрому Восточный, которые можно посмотреть и погрузится в эту экскурсию в режиме онлайн, — рассказали в Обществе.

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