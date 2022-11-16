Восстановлен учебно-воспитательный комплекс имени Берегового в Луганске

В столице Республики торжественно открыли Луганский учебно-воспитательный комплекс имени летчика-космонавта Г. Т. Берегового. Фото: Министерство образования и науки Луганской Народной Республики

Среди восстановленных общеобразовательных учреждений в Луганской Народной Республике – школа № 29 - Луганский учебно-воспитательный комплекс имени летчика-космонавта Георгия Берегового. Эта школа была повреждена обстрелами украинских боевиков в 2014 году.

Летом во время своего визита в Луганск эту школу посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Тогда он и пообещал, что школа в этом году будет отремонтирована.

— Это первая в Луганске школа такого уровня, сделанная по современным стандартам, оснащенная более 280 камерами видеонаблюдения по периметру и внутри здания, в школе построена современная столовая, — говорит мэр Луганска Манолис Пилавов. — Большой спортивный зал с мини-футбольным полем, баскетбольным и волейбольным полями мы сейчас строим. Фундамент уже заложили, начали монтировать надземную часть. До конца года спортзал будет сдан в эксплуатацию.

В столице Республики торжественно открыли Луганский учебно-воспитательный комплекс имени летчика-космонавта Г. Т. Берегового. Фото: Министерство образования и науки Луганской Народной Республики

Школа была отреставрирована в соответствии со всеми российскими требованиями и оснащена по самым современными стандартам. Возле школы были установлены две детские спортивные площадки, также планируется строительство бассейна и актового зала.

Восстановительные работы вели московские специалисты «Мосводоканала» и других подрядных организаций. Всего здесь трудились полторы тысячи строителей и около 350 единиц техники, специалисты работали в две-три смены.

— Проект такого масштаба в такие короткие сроки, конечно, невозможно сделать без слаженной работы всех нас вместе. Отдельная благодарность Сергею Семеновичу Собянину за то, что это решение было принято, и в такие сроки реализовано. Всей команде правительства Москвы и департамента капитального строительства города Москвы, — отметил министр образования и науки Республики Иван Кусов.

По проекту школа рассчитана на 725 учеников, сейчас в учебном заведении уже более 530 школьников. Предполагается, что до Нового года мощность учебного заведения будет заполнена.

Примечательно, что московские строители сдали школу на несколько месяцев раньше запланированного. Ранее сообщалось, что школа должна была открываться в следующем году.

Долгожданный Первый звонок

Луганский учебно-воспитательный комплекс имени лётчика-космонавта Г. Т. Берегового торжественно открыли 7 ноября. Во дворе школы прозвенел долгожданный первый звонок.

- Когда мы говорили: как же мы будем разбираться с этим новым современным оборудованием? Школа действительно построена по современным московским стандартам. Мне отвечали: Наталья Николаевна, не переживайте, мы отсюда никуда не уходим. И вот эти слова дорогого стоят, - говорит директор учебно-воспитательного комплекса им. летчика-космонавта Г. Т. Берегового Наталья Никишина.

В столице Республики торжественно открыли Луганский учебно-воспитательный комплекс имени летчика-космонавта Г. Т. Берегового. Фото: Министерство образования и науки Луганской Народной Республики

— Я представлял, что она будет сиять на солнце, будет большой, будет тут все красиво, будут клумбы стоять. И я буду очень рад, когда пойду в эту школу и сяду вот за парту, — говорит ученик первого класса Егор Власов.

— Живем в центре. Ради такой школы можно поездить и далеко, в другой район. К сожалению, учиться осталось недолго, два года. Хотелось бы подольше, конечно, в такой современной школе поучиться, — говорит ученица 10-го класса.

Первый урок в восстановленной школе во всех классах одинаковый, он посвящен дважды герою Советского Союза, ветерану Великой Отечественной, космонавту Георгию Береговому, имя которого и носит учебный комплекс. Назвали урок «Наш позывной - Береговой».

Директор учебно-воспитательного комплекса им. летчика-космонавта Г. Т. Берегового Наталья Никишина. Фото: Министерство образования и науки Луганской Народной Республики

Из истории восстановления

Школа была практически полностью разрушена в 2014 году в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. В результате двойного попадания снарядов в здание учебно-воспитательный процесс был приостановлен. В 2015-2016 годах были отремонтированы кровля школьного здания и восстановлен тепловой контур, но в условиях экономической блокады со стороны Украины ремонт пришлось заморозить.

Тем временем

Школам – особое внимание

В Луганской Народной Республике уже восстановили 91 школу и детский сад. До конца года введут в эксплуатацию еще 89 восстановленных общеобразовательных учреждений.

Строители полностью заменили кровлю школы №3 и часть окон в лестничном пролете, в актовом зале восстановили стены и сцену, уложили новый пол

В луганской гимназии преобразился пищеблок. Из Москвы привезли и установили большой холодильник и овощерезку.

—Луганскому яслям-саду «Подсолнушек» также из Москвы доставили оборудование для пищеблока: новую печь и духовой шкаф. Для удобства юных воспитанников закуплены детская мебель, ковры, а также мягкие игрушки, — сообщали в Минстрое России.

Переполняют положительные эмоции учеников и преподавателей кировской школы №3. Регион-шеф – Иркутская область – восстановила в школе актовый зал, поврежденный в результате обстрела со стороны украинских боевиков.

— Так как был прилет украинских снарядов, была повреждена крыша, была угроза обрушения потолка. И во избежание травматизма деток, они не посещали актовый зал с 2017 года, - говорит руководитель администрации Кировска Виктория Сергеева. — Когда в рамках соглашения (о сотрудничестве) в город Кировск приехали представители Иркутска, Игорь Иванович Кобзев — губернатор Иркутской области лично посетил 3-ю школу. Сразу же было принято решение, что актовый зал будет отремонтирован.

Ученики, их родители, преподаватели – все, как один, благодарят иркутских специалистов за проделанную работу. Ведь помимо актового зала была полностью заменена кровля школы, а также часть окон в лестничном пролете.

— К сожалению, наши дети находятся на дистанционном обучении, но, как только они выйдут на занятия, мы сможем проводить полноценные воспитательные, патриотические мероприятия на фоне актового зала, — говорит директор кировской школы № 3 Юлия Мороз.

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