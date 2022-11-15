Социальные объекты в ЛНР восстанавливают более 40 тысяч строителей

Возведенный Военстроем России многофункциональный медцентр в Луганске начал прием пациентов

В Луганской Народной Республике не сбавляют темпов восстановления во всех городах и районах. Работают, как местные строители, так и специалисты из регионов-шефов.

Временно исполняющий обязанности главы Республики Леонид Пасечник вместе с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреком Файзуллиным в Москве обсудили восстановление Республики. Пасечник заявил, что под эгидой Минстроя России в Республике восстановлено уже больше 300 социальных объектов и жилых домов. Руководитель нового региона России подчеркнул, что основной задачей сейчас является подготовка к зимнему периоду.

Леонид Пасечник посетил Краснодонский санаторий, где ознакомился с условиями проживания семей, выехавших из Лисичанска, Рубежного и Северодонецка

— По-прежнему тяжелой остается обстановка в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и Кременском районе. По остальным городам и районам республики план выполнен на 99.6 процента, — отметил Леонид Пасечник.

В Республике было принято решение, что оставшиеся без крова над головой жители населенных пунктов, входящих в Северодонецкую агломерацию, будут временно размещены в санаториях и пансионатах.

— Те, у кого ситуация очень сложная и практически безвыходная, кто остался без жилья целиком и полностью, и нет возможности восстановить дом, и переселяться пока некуда, вот принято решение об их переселении в пансионаты, в наши медицинские центры, санатории, — заявил Пасечник.

Тем временем в Минстрое России заявили, что в обеспечении жителей Республик качественным жильем и создании комфортных условий для их жизни, задействованы 40 тысяч строителей. Восстанавливают и жилые дома, и социальные объекты.

Ч Делают абсолютно всё. Мы думали, что до многого руки дойдут со временем, но нет, работают по всем направлениям, и дороги, и школы, и больницы, и дома. Люди уверены в завтрашнем дне, в том, что Донбасс в составе России обретает новую жизнь, — говорит жительница Луганска Ольга Хромова.

Возведенный Военстроем России многофункциональный медцентр в Луганске начал прием пациентов

Строители восстановили в Республике 17 больниц. Еще 19 объектов сдадут в эксплуатацию до конца декабря этого года. Один из самых значимых медицинских объектов, возведенных в Республике, многофункциональный медицинский центр Луганской республиканской клинической больницы. В начале ноября он начал проводить прием и лечение первых пациентов.

Возведенный Военстроем России многофункциональный медцентр в Луганске начал прием пациентов

— Никогда в истории лечебного учреждения как областного, так и республиканского не находилось подразделения инфекционной направленности. Поэтому для нас это тоже новая работа. Потенциал нашего лечебного учреждения, наличие специалистов высочайшего уровня и различных направлений позволит помогать этим пациентам и будет приводить к их быстрейшему выздоровлению, — отметил главный врач Луганской республиканской клинической больницы Олег Вольман.

Возведенный Военстроем России многофункциональный медцентр в Луганске начал прием пациентов

— Здесь очень удобно, условия просто шикарны, хотелось бы сказать огромное спасибо нашим друзьям, которые для наших жителей Донбасса сделали такую красоту. Очень удобный центр, комфортно и кровать очень удобная, и комната гигиены, и питание отличное, — говорит одна из первых пациенток — Евгения.

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