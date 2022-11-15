В Луганске установили памятник строителям, погибшим при защите Донбасса

Мемориал в память о строителях, освобождавших землю Донбасса, открылся в луганском квартале Шевченко. Фото: Минстрой ЛНР

В Луганске возле здания Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР установили памятник, посвященный погибшим при защите Донбасса строителям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инициатором установки мемориала выступило объединение работодателей в сфере строительства и промышленности строительных материалов Республики. Фото: Минстрой ЛНР

Там уточнили, что мемориал представляет собой стелу с нанесенной на нее картой Луганской Народной Республики, а на пьедестале покоятся строительная и военная каски. Во время открытия памятника в его основание заложили капсулу, где хранится земля со всех территорий ЛНР.

Во время открытия памятника в его основание заложили капсулу, где хранится земля со всех территорий ЛНР. Фото: Минстрой ЛНР

Автор проекта - руководитель объединения работодателей в сфере строительства и промышленности строительных материалов Республики Юрий Волков - подчеркнул, что среди жителей Донбасса, которые встали на защиту своей родной земли от преступного киевского режима, были и те, кто сменил строительную каску на солдатскую.

- Не всем удалось дожить до сегодняшнего дня. Ценой собственной жизни эти ребята дали возможность освободить нашу землю, они заняли достойное место в «Бессмертном полку», - отметил он.

Освящение памятника. Фото: Минстрой ЛНР

На церемонии открытия памятника присутствовал также заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Валерий Леонов, который подчеркнул, что работа строителей особенно важна сейчас, когда в Донбассе начнет налаживаться мирная жизнь.

- Сегодня строители продолжают заниматься очень важной и нужной работой по восстановлению, налаживанию той нормальной, человеческой, мирной жизни, в которой мы жили до 2014 года. Поэтому сегодня проводим большую, серьезную, массовую работу для того, чтобы люди постарались как можно быстрее забыть об этой войне, - сказал он.

Присутствующие минутой молчания почтили память павших при защите Донбасса строителей, в том числе сотрудников Минстроя ЛНР - Андрея Демьяненко и Александра Коломейцева, после чего возложили к мемориалу цветы.

Присутствующие минутой молчания почтили память павших при защите Донбасса строителей, после чего возложили к мемориалу цветы. Фото: Минстрой ЛНР

Сообщается также, что предстоящей весной у памятника должны высадить деревья и заложить Аллею памяти.

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