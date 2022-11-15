Власти ДНР объяснили, почему в некоторых домах нет отопления

Во многих домах холодные батареи. Фото: Александр ГЛУЗ

Тысячи жителей Донецка и других городов ДНР ходят дома в теплой уличной одежде. Причина – низкая температура на улице есть, а отопления в квартире - все еще нет.

На последнем совещании центральных и муниципальных властей, были озвучены такие данные. В республике 86 котельных не работают, в основном из-за отсутствия достаточного количества воды, чтобы заполнить систему отопления.

Чуть более 80% многоквартирных домов с теплом, но батареи часто чуть теплые.

Тяжелая ситуация в Донецке, где не подключены 18 котельных.

- В Макеевке положение не такое острое. Вижу причину в налаженном взаимодействии между местной администрацией, теплоснабжающими и подающими воду организациями, - отметил по итогам совещания врио главы ДНР Денис Пушилин.

Еще одна причина – обстрелы ВСУ. Как раз накануне совещания три котельный в Ясиноватой перестали работать из-за того, что обстрел ВСУ лишил их электроэнергии. Подключить их удалось лишь через несколько часов.

15 ноября ВСУ обстрелом отключили насосную станцию Ясиноватой. Через несколько часов мэр города Дмитрий Шевченко отчитался, что электроснабжение удалось вернуть.

- Электроснабжение Ясиноватой восстановлено. Запущены все котельные и насосная станция подающая воду на город. Без электроснабжения остаётся н.п. Яковлевка, н.п. Минеральное (392 абонента), - написал он в своем ТГ-канале.

Чтобы решить проблему с водоснабжением котельных, власти бурят скважины, плюс из России поступает спецтехника. Так 11 ноября предприятие «Вода Донбасса» получило 20 автоцистерн. Их будут использовать как для обеспечения котельных, так и для подвоза воды людям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР до конца года восстановят еще 115 школ.

В Республике продолжаются масштабные работы по восстановлению образовательных учреждений (подробнее).