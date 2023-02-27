13-летний Тимур Щеглов из Енакиево победил в Международном турнире по кикбоксингу в Армении

Тимур Щеглов с чемпионским поясом. Фото: личный архив семьи Щегловых

Спортсмены из Донецкой Народной Республики успешно представляют Российскую Федерацию на международной арене. Очередной триумф – на счету 13-летнего воспитанника Енакиевского спортклуба «Ринг» Тимура Щеглова. Парень одержал победу в Международном турнире по кикбоксингу К-1, который проходил в Ереване с 18 по 19 февраля. За главную награду – пояс чемпиона боролись 40 пар спортсменов из России, Армении, Ирана и Грузии.

В интервью «Комсомолке» Тимур Щеглов рассказал, что готовился к турниру не в родном городе. Из-за сложной напряженной ситуации в сентябре прошлого года он вместе с родителями временно переехал в Подмосковье.

- Там я пошел в седьмой класс, и стал постоянно тренироваться, так как в ДНР не получалось стабильно заниматься из-за всей этой ситуации, - говорит юный спортсмен. – В Подмосковье я уже принял участие в двух турнирах и выиграл их.

- Почему выбрал именно этот вид спорта?

- Я начал заниматься тайским боксом в шесть с половиной лет у своего отца, он тренер по этому виду спорта. Хоть я и занимаюсь тайским боксом, но выступаю по всем видам единоборств, в которых можно бить. Это – кикбоксинг, бокс, тайский бокс, К-1.

Отцу Тимура Артему Щеглову (справа) вручают сертификат участников Международного турнира. Фото: личный архив семьи Щегловых

- Почему именно ты поехал на Международный турнир в Ереван?

- Я попал на этот турнир неслучайно, дело в том, что мой отец боксировал в Ереване в 2017 году, где выиграл чемпионат Европы. После этого его постоянно приглашают на турниры в Армению. И вот так сложились обстоятельства, что у меня появилась возможность поехать на этот турнир.

- Как готовился к турниру?

- Моя подготовка к турниру проходила в подмосковном городе Егорьевске, утром я делал зарядку, а вечером шел в зал бокса, где мы с папой спарринговали, работали на лапах и на мешке.

- Как проходили бои на турнире в Ереване?

- Мой финальный бой был сорок седьмым по счету, в зале было очень холодно, матчи постоянно переносили, поэтому разминаться пришлось перед самым боем. В финале я боксировал с соперником из Грузии, который был выше меня ростом. Но мне не было сложно с ним, я очень хорошо подготовился к этому турниру.

Тимур начал заниматься тайским боксом в шесть с половиной лет у своего отца. Фото: личный архив семьи Щегловых

- Что больше всего запомнилось на турнире?

- Больше всего запомнилась команда из Грузии, они спорили по каждому поводу, горячий кавказский характер проявлялся везде, мой бой тоже не был исключением, они спорили, что выиграл их боец. Но по запискам всех трех судей победителем был я.

- Сколько у тебя наград? Какая самая значимая, самая запоминающаяся победа?

- Всего у меня 47 медалей за первое место, награды за кикбоксинг, тайский бокс, бокс и К-1. Самая запоминающаяся победа была на чемпионате России по К-1, который проходил в Москве в 2018 году, в финале я боксировал с представителем Бурятии, у них очень сильная школа.

У Тимура много наград. Фото: личный архив семьи Щегловых

Уже в мае этого года енакиевец Тимур Щеглов вновь отправится на Международный турнир в Ереван.

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