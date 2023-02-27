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Политика27 февраля 2023 16:43

В Мариуполе с нуля восстанавливают Приазовский государственный технический университет

Капитальный ремонт главной кузницы кадров столицы Приазовья планируют завершить к началу учебного года
Александр ИВАНОВ
Ремонтные работы начались в январе и должны завершиться к началу учебного года

Ремонтные работы начались в январе и должны завершиться к началу учебного года

Фото: Александр ИВАНОВ

Приазовский государственный технический университет в Мариуполе будет отремонтирован по последнему слову техники уже к новому учебному году, обещают выполняющие на объекте восстановительные работы специалисты. Само здание учебного учреждения, построенное в 1930 году, значительно пострадало в результате боевых действий. Капитальный ремонт в ПГТУ начался в январе этого года.

Старая отделка помещений университета

Старая отделка помещений университета

Фото: Александр ИВАНОВ

Состояние аудиторий и корпусов ПГТУ, где сейчас идут работы по зачистке

Состояние аудиторий и корпусов ПГТУ, где сейчас идут работы по зачистке

Фото: Александр ИВАНОВ

Устаревшая техническая наполняемость учебных аудиторий

Устаревшая техническая наполняемость учебных аудиторий

Фото: Александр ИВАНОВ

63 тысячи квадратных метров - та площадь, которую предстоит зачистить от старой мебели, техники, внутренней устаревшей отделки. А затем, из абсолютно пустых помещений, отстроят технические лаборатории, аудитории, столовые, актовые залы, которые будут отвечать всем современным стандартам ведения обучения в техническом вузе.

Старая учебная литература, которую удалось спасти в складском помещении университета

Старая учебная литература, которую удалось спасти в складском помещении университета

Фото: Александр ИВАНОВ

Состояние аудиторий и корпусов ПГТУ, где сейчас идут работы по очистке

Состояние аудиторий и корпусов ПГТУ, где сейчас идут работы по очистке

Фото: Александр ИВАНОВ

Состояние аудиторий и корпусов ПГТУ, где сейчас идут работы по очистке

Состояние аудиторий и корпусов ПГТУ, где сейчас идут работы по очистке

Фото: Александр ИВАНОВ

Рабочие занятые очисткой помещений от старой мебели и отделки

Рабочие занятые очисткой помещений от старой мебели и отделки

Фото: Александр ИВАНОВ

Восемь учебных корпусов, спортивный комплекс и отдельное здание студенческой столовой - это первая очередь ремонта, которая по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина должна быть завершена к концу августа 2023 года, а 1 сентября двери обновленной «альма-матер» уже должны распахнуться перед студентами.

Рабочие занятые очисткой помещений от старой мебели и отделки

Рабочие занятые очисткой помещений от старой мебели и отделки

Фото: Александр ИВАНОВ

Состояние аудиторий и корпусов ПГТУ, где сейчас идут работы по очистке

Состояние аудиторий и корпусов ПГТУ, где сейчас идут работы по очистке

Фото: Александр ИВАНОВ

Выпускник ПГТУ 2014 года, по специальности «Энергетик», Денис, прохаживаясь у стен реставрируемого родного университета не скрывает азарта и гадает, каким этот образовательный комплекс будет после ремонта.

- По объемам работ, которые здесь и сейчас идут, ПГТУ в будущем мне представляется в довольно футуристическом виде, - признается Денис. - Виден основательный подход. Мой родной третий корпус, возле которого мы сейчас стоим, это скелет здания - в том виде, в котором я его знал, учился в нем - останется только в памяти и на фотографиях.

Рабочие занятые очисткой помещений от старой мебели и отделки

Рабочие занятые очисткой помещений от старой мебели и отделки

Фото: Александр ИВАНОВ

Состояние аудиторий и корпусов ПГТУ, где сейчас идут работы по очистке

Состояние аудиторий и корпусов ПГТУ, где сейчас идут работы по очистке

Фото: Александр ИВАНОВ

Институт основан в 1930 году

Институт основан в 1930 году

Фото: Александр ИВАНОВ

В 1941 году немецко-фашистские захватчики расположили в помещениях института гетто

В 1941 году немецко-фашистские захватчики расположили в помещениях института гетто

Фото: Александр ИВАНОВ

Ремонтные работы начались в январе и должны завершиться к началу учебного года

Ремонтные работы начались в январе и должны завершиться к началу учебного года

Фото: Александр ИВАНОВ

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