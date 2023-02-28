Снаряды из Канады и США Киев не спасут

Что происходило на основных направлениях СВО во второй декаде февраля?

Ломают «Гвоздики», давят на Артемовск

Несмотря на жесткое сопротивление на многих участках, российские силы продолжают медленное, но верное продвижение вперед.

Полностью освобожден поселок Гряниковка в Харьковской области. Это результат наступательных действий подразделений Западной группировки войск. Штурмовая и армейская авиация на Купянском направлении, а также наши артдивизионы выбивали противника из Новоселовского в Луганской Народной Республике и из Западного, Масютовки и Крахмального в Харьковской области.

Только за одни сутки потери вооруженных формирований Украины здесь составили до трех взводов личного состава. Были уничтожены три бронемашины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и САУ «Гвоздика» (некогда разработанная на Харьковском заводе им. Орджоникидзе).

А накануне военные объекты в Харькове подверглись ракетной атаке. Назначенный Киевом глава Харьковской области Олег Синегубов вынужден был признать, что удары пришлись по объектам военной инфраструктуры и заводам ВПК.

Шли наступательные действия подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении. Штурмовые отряды, а также мотострелков и танкистов также поддерживала штурмовая и армейская авиация.

Упорные действия группировки войск «Восток» приносят свои плоды на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Особенно горячо по-прежнему в районах Угледара и Пречистовки в Донецкой Народной Республике и в Полтавке Запорожской области. Потери противника составили свыше 50 военнослужащих убитыми и ранеными. ВСУ потеряли четыре бронемашины, два пикапа и гаубицу Д-20. А под Угледаром разбит склад боеприпасов 72-й мехбригады ВСУ. Наибольшее число самоходок «Гвоздика» уничтожено на Херсонском направлении - сразу четыре штуки.

Конечно, наибольшее внимание в эти дни приковано к ситуации вокруг Артемовска (Бахмута). После взятия российскими силами Парасковиевки наши штурмовые отряды работают по Берховке - северо-западному пригороду Артемовска, через который проходит автодорога, снабжающая этот стратегически важный транспортный узел и группировку, которую Киев пытается подпитывать извне, несмотря на то, что на днях из города, где идут уличные бои, были эвакуированы высокие чины ВСУ.

По итогам боев западнее завода шампанских вин штурмовые отряды смогли выбить ВСУ с нескольких позиций в этом квартале. На южных и юго-западных окраинах города «музыканты» вышли к Радянскому переулку со стороны Опытного и продвинулись ближе к Бахмутскому кладбищу.

Российские силы также продвигаются в направлении Орехово-Васильевки и Дубово-Васильевки.

По данным главы ДНР Дениса Пушилина, именно взятие Парасковиевки и давление на Берховку должно перерезать пуповину, которая связывает Артемовск с внешним миром, и несколько облегчит задачу нашим подразделениям, которые освобождают этот хорошо укрепленный транспортный узел от украинских сил.

Снаряды для киевского режима собирают всем западным миром

Одним из важных факторов нашего успеха в зоне СВО на данный момент является ситуация с обеспечением боекомплектами. У российской стороны положение тут заметно лучше, чем у украинской. И это с растущей тревогой признают и в Киеве, и многие из их хозяев - спонсоров на Западе.

Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на минувшей неделе, что незалежная расходует снаряды и ракеты быстрее, чем их поставляют союзники. Свою встревоженность руководитель Северо-Атлантического альянса расшифровал так: «Вооруженный конфликт на Украине требует огромного количества боеприпасов. Он истощает запасы союзников. Нынешние темпы расходования боеприпасов Украиной во много раз превышают темпы их производства. Это создает дополнительную нагрузку на нашу оборонную промышленность».

По информации Столтенберга, Украина в феврале расходует по шесть-семь тысяч артиллерийских снарядов в сутки. Российские Вооруженные силы каждый день выпускают по украинским войскам в три раза больше, по данным главы НАТО.

Предваряя встречу министров обороны стран НАТО, Столтенберг заявил, что время ожидания доставки «крупнокалиберных боеприпасов увеличилось с года до двух лет». И, наверное, шокировал многих сообщением о том, что «размещаемые сегодня заказы будут исполнены лишь через 28 месяцев».

Показательно, что ранее официальный представитель США давал информацию, несколько отличную от того, о чем говорил Столтенберг. В частности, в Пентагоне полагали, что российские войска сейчас производят около 20 тысяч артиллерийских выстрелов в день, а ВСУ - от 4 до 7 тысяч выстрелов.

Обозреватель Politico Пол Маклири также констатировал, что у вооруженных сил Украины к середине февраля существенно обострилась проблема с истощением боеприпасов, поставленных рядом европейских стран, а также США и Канадой.