Квалифицированные кадры в органах власти

Президентская академия запустила образовательную программу для управленцев новых регионов Фото: Shutterstock

Полноценной подготовке кадров во власти - особое внимание. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в Высшей школе государственного управления РАНХиГС стартовала комплексная программа обучения для сотрудников органов публичной власти Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей для ускоренной интеграция новых регионов в российскую систему государственного управления. Об этом сообщает пресс-служба президентской академии.

БЫСТРО АДАПТИРОВАТЬСЯ

Новым регионам предстоит построить эффективную систему органов публичной власти в соответствии с российским законодательством. А значит, ускорить внедрение механизмов соцподдержки, включиться в программы по развитию инвестпривлекательности и реализовать нацпроекты.

- Многим из вас потребуется максимально быстро перестроиться и адаптироваться. В основном в учебной программе будут выступать управленцы-практики. Это и вице-премьеры правительства, и губернаторы, и руководители агентств и ведомств. Их задача - поделиться с вами собственным опытом. А для нас важно, чтобы вы после программы вышли с абсолютно одинаковым пониманием того, как мы должны вместе работать, - отметил первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.

В 2023 году в программах академии примут участие до шести тысяч управленцев всей вертикали власти новых регионов. Их ждет программа, насыщенная теорией и практикой, тренинги на командообразование и работа с представителями федеральных органов власти и регионов-шефов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ

В повышении квалификации управленцам помогут такие спикеры, как председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, замминистра здравоохранения России Андрей Плутницкий, замминистра просвещения страны Анастасия Зырянова и другие.

В первом модуле ученики ознакомятся с системой управления проектной деятельностью в органах власти, подробнее узнают о процессе нормотворчества, госпрограммах и нацпроектах.

Обучение даст управленцам возможность реализовывать проекты в различных сферах государственного и муниципального управления, профессионально ориентироваться в правовой системе России, анализировать состояние экономической, социальной, политической среды, что необходимо для принятия эффективных управленческих решений.

КОММЕНТАРИЙ

Алексей Галченков.

- Скорейшая интеграция Херсонской области в правовое и образовательное поле Российской Федерации - важная задача, в решении которой может помочь программа, - считает и. о. министра образования Херсонской области Алексей Галченков. - Сегодня мы испытываем острую нехватку квалифицированных управленцев, грамотных специалистов в различных сферах деятельности, поэтому обучение тех, кто сегодня начал свой путь руководителя, без сомнения, важно и полезно.