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Политика27 февраля 2023 23:00

Квалифицированные кадры в органах власти

Президентская академия запустила образовательную программу для управленцев новых регионов
Татьяна ТИХОНОВА
Президентская академия запустила образовательную программу для управленцев новых регионов

Президентская академия запустила образовательную программу для управленцев новых регионов

Фото: Shutterstock

Полноценной подготовке кадров во власти - особое внимание. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в Высшей школе государственного управления РАНХиГС стартовала комплексная программа обучения для сотрудников органов публичной власти Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей для ускоренной интеграция новых регионов в российскую систему государственного управления. Об этом сообщает пресс-служба президентской академии.

БЫСТРО АДАПТИРОВАТЬСЯ

Новым регионам предстоит построить эффективную систему органов публичной власти в соответствии с российским законодательством. А значит, ускорить внедрение механизмов соцподдержки, включиться в программы по развитию инвестпривлекательности и реализовать нацпроекты.

- Многим из вас потребуется максимально быстро перестроиться и адаптироваться. В основном в учебной программе будут выступать управленцы-практики. Это и вице-премьеры правительства, и губернаторы, и руководители агентств и ведомств. Их задача - поделиться с вами собственным опытом. А для нас важно, чтобы вы после программы вышли с абсолютно одинаковым пониманием того, как мы должны вместе работать, - отметил первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.

В 2023 году в программах академии примут участие до шести тысяч управленцев всей вертикали власти новых регионов. Их ждет программа, насыщенная теорией и практикой, тренинги на командообразование и работа с представителями федеральных органов власти и регионов-шефов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ

В повышении квалификации управленцам помогут такие спикеры, как председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, замминистра здравоохранения России Андрей Плутницкий, замминистра просвещения страны Анастасия Зырянова и другие.

В первом модуле ученики ознакомятся с системой управления проектной деятельностью в органах власти, подробнее узнают о процессе нормотворчества, госпрограммах и нацпроектах.

Обучение даст управленцам возможность реализовывать проекты в различных сферах государственного и муниципального управления, профессионально ориентироваться в правовой системе России, анализировать состояние экономической, социальной, политической среды, что необходимо для принятия эффективных управленческих решений.

КОММЕНТАРИЙ

Алексей Галченков.

Алексей Галченков.

- Скорейшая интеграция Херсонской области в правовое и образовательное поле Российской Федерации - важная задача, в решении которой может помочь программа, - считает и. о. министра образования Херсонской области Алексей Галченков. - Сегодня мы испытываем острую нехватку квалифицированных управленцев, грамотных специалистов в различных сферах деятельности, поэтому обучение тех, кто сегодня начал свой путь руководителя, без сомнения, важно и полезно.

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