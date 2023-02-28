Они построят новое будущее

Евгений Грабко.

В регионе подвели итоги дистанционного этапа кадрового конкурса «Лидеры возрождения». С заданиями, включающими в себя комплексное онлайн-тестирование и написание эссе, успешно справились 88 человек из Херсонской области.

Напомним, что конкурс стартовал в регионе 21 сентября 2022 года по поручению Президента России Владимира Путина. Главная задача «кадрового состязания» - найти специалистов в разных сферах с лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием развивать новый регион России, строить в нем новое будущее. Участниками проекта могли стать уроженцы и жители Херсонской области в возрасте от 20 лет, имеющие управленческий опыт.

Заявки на участие отправили тысячи людей - как уже опытных руководителей, так и молодых и перспективных управленцев. Выбрать лучших из лучших экспертному жюри было непросто.

- Те, кто с честью выдержал дистанционный этап конкурса и получил приглашение в полуфинал, прошли строгий и непредвзятый конкурсный отбор среди наиболее активных и компетентных людей региона, - подчеркнул врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, тем, кто не вошел в полуфинал, не стоит расстраиваться - участники конкурса получили колоссальный опыт и оценку своих компетенций, а значит, теперь могут целенаправленно развиваться в своих сферах.

Следующий этап, который предстоит пройти полуфиналистам «Лидеров возрождения», - очные испытания, где помимо индивидуальных навыков каждого участника будет оцениваться и их командная работа. Побороться есть за что: финалистов конкурса включат в кадровый резерв для заполнения руководящих должностей в Херсонской области. Кроме того, победители получат по одному миллиону рублей на обучение в России.

РАБОТАТЬ В ЛЮБОЙ СФЕРЕ

Одним из полуфиналистов конкурса «Лидеры возрождения» стал начальник отдела телекоммуникационной компании Станислав Шупиков. Он считает, что для активного развития Херсонской области необходимы квалифицированные специалисты, готовые работать на благо своей малой родины и всей России. Главным критерием, по мнению участника, является знание всех отраслей развития региона.

Станислав Шупиков.

- Я буду стремиться к улучшению качества жизни простых граждан, развитию области и, конечно, адаптации к общероссийским стандартам на местах, - рассказал Станислав.

Он - очень сильный кандидат. Работал в банковской системе более 10 лет, руководил продажами в бизнес-сегменте. Станислав Шупиков также имеет опыт государственной службы - он работал помощником депутата Херсонского госсовета и участвовал в избирательных кампаниях.

Как отмечает полуфиналист, у него есть все компетенции, чтобы работать в любой сфере государственного или местного самоуправления на благо области и страны.

К СТОПРОЦЕНТНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ!

Еще одной участницей проекта, чью работу по достоинству оценили эксперты, стала уроженка Херсонской области юрист Яна Пшик. Ранее она занимала пост руководителя аппарата Генического районного суда. Яна хочет внести вклад в восстановление родной Херсонской области.

Яна Пшик.

- Если придут профессионалы - молодые активные люди, которые готовы и хотят учиться и работать, мы сможем помочь в развитии нашего региона. Я стремлюсь к стопроцентному результату, при этом строго в рамках закона и совести, - говорит Яна Шпик.

По мнению полуфиналистки, главным в любой работе должно быть желание приносить пользу людям.

В ПЛАНАХ - РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Ведущий специалист информационного отдела Каховской администрации Евгений Грабко (на фото 3) решил участвовать в конкурсе «Лидеры возрождения», потому что чувствует необходимость в специалистах, которые будут работать на благо Херсонщины.

Несмотря на то, что у Евгения относительно небольшой управленческий опыт, добиться успеха в полуфинале проекта ему удалось благодаря своей целеустремленности и настойчивости.

- Некоторые местные жители уехали из нашего региона еще до начала спецоперации, и дефицит кадров обострился критически. Конкурс же дает возможность попасть в кадровый резерв к достойным специалистам, - отметил Евгений Грабко.

В родной Херсонской области он хочет заниматься развитием сельского хозяйства, в частности виноделия. Программа стимулирования развития технического виноградарства в России предусматривает значительные дотации со стороны государства. Все условия для виноделия есть и в новом регионе РФ.

- Винодельческое хозяйство имени князя Трубецкого - яркий тому пример. Перспектива развития сельского хозяйства и виноделия у нас очень реальная, - отмечает полуфиналист конкурса.

Помимо работы в отраслях сельского хозяйства у Евгения Грабко есть опыт работы сомелье. Поэтому он знает не только, как организовать процесс виноделия, но и как развивать культуру потребления алкогольных напитков.