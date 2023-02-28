Как получить российский паспорт

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Местные жители понимают, что паспорт РФ - это своеобразный «пропуск» в стабильную и защищенную жизнь, потому ежедневно в пунктах приема документов кипит работа. Рассказываем, что нужно сделать для получения российского паспорта.

Итак, к заявлению нужно приложить две личные фотографии размером 35х45 мм, свидетельство о рождении, а также один из документов, удостоверяющий личность и гражданство, где есть сведения о регистрации до 30 сентября 2022 года по месту жительства в Херсонской, Запорожской областях или на территории ДНР, ЛНР. Это может быть паспорт гражданина Украины, ID-карта, паспорт гражданина СССР образца 1974 года, вид на жительство на Украине для лица без гражданства, временное удостоверение личности без гражданства или же свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.

В месте подачи документов также нужно будет пройти государственную дактилоскопическую регистрацию и сфотографироваться. Кроме того, нужно принести Присягу гражданина РФ, иначе оформленный паспорт на руки не выдадут. Чтобы в паспорте сделали отметки о семейном положении или наличии детей, нужно подать заявление о внесении отметок, а также документ о заключении/расторжении брака либо свидетельство о рождении ребенка. Напомним, что с 14 лет несовершеннолетние уже могут получить паспорт РФ.

- Поданные и принятые от заявителя документы направляются для рассмотрения в Управление по вопросам гражданства МВД РФ по Республике Крым, где в течение 10 суток оформляется паспорт гражданина РФ и потом направляется для вручения туда, где человек подавал заявление, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Херсонской области.

Те, кто подал заявление на Херсонщине и выехал за пределы области, могут получить паспорт в другом месте. Для этого нужно подать соответствующее заявление в подразделение по вопросам миграции.

Подробную информацию, связанную с получением российского гражданства, можно уточнить по телефону горячей линии: +7 990 058 79 73, а также по телефону в Херсоне +7 990 031 84 08 и Новой Каховке +7 990 031 84 08.

ГДЕ МОЖНО ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ

г. Геническ, ул. Мира, 41, +7 990 058 79 73;

г. Геническ, ул. Центральная, 3, +7 990 085 88 14;

г. Геническ, ул. Центральная, 4, +7 990 101 42 28;

г. Скадовск, ул. Гагарина, 62, +7 990 051 09 09;

пгт. Чаплинка, ул. Парковая, 30А, +7 990 090 85 39;

пгт. Новая Маячка, ул. Соборная, 123, +7 990 212 09 28;

пгт. Новотроицкое, ул. Банковая, 8, +7 990 018 05 82;

пгт. Каланчак, ул. Херсонская, 20А, +7 990 122 30 95;

пгт. Железный Порт, ул. Школьная, 45, +7 990 005 25 62;

пгт. Нижние Серогозы, ул. Высочина, 23, +7 990 204 24 05;

пгт. Виноградово, ул. Поповича, 4А, +7 990 212 11 38;

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