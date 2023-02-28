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Политика27 февраля 2023 22:00

Защитники Херсонской области: Мы бьемся за наш дом

Отстаивать Херсонщину приехали военные со всех уголков России
Сергей СОТНИКОВ
Сергей СОТНИКОВ

Херсонская область уже стала частью России, но ожесточенные бои на ее территории продолжаются. Наши земли освобождают от нацистов настоящие герои, многие их которых добровольно выбрали этот путь. В День защитника Отечества мы особенно хотим подчеркнуть их подвиг и рассказать о том, почему они встали на защиту Херсонщины.

Сегодня за Херсонскую область бьются не только ее жители, но и бойцы из разных регионов страны. Плечом к плечу здесь сражаются уральцы, тувинцы, дагестанцы, ребята с Дальнего Востока и многие другие. Младший лейтенант с позывным «Ястреб» родился в Новосибирской области. Позже перебрался на юг, служил под Краснодаром. Когда началась специальная военная операция, отправился освобождать Херсонскую область. «Ястреб» признается, что для него это теперь новый дом.

- Для меня нет разницы: защищать Сибирь, где родился, Краснодарский край, где провел большую часть жизни, или любой другой регион, - рассказывает мужчина. - Мы все - одна большая страна, и здесь, в Херсонской области, живут такие же наши люди, которых я могу назвать братьями и сестрами. Беда постучалась к ним в дом, и я просто не имею морального права оставить их в беде. Поэтому будем биться до победы, за мирное небо.

По словам «Ястреба», в Херсоне все бойцы стали большой многонациональной семьей. И никаких конфликтов из-за традиций или веры между ними не случается.

Бойцы изо всех городов России встали на защиту Херсонщины.

Бойцы изо всех городов России встали на защиту Херсонщины.

- Мой самый близкий боевой товарищ сейчас - грузин, который родился под Воронежем. Понимаете, для нас вообще не играет роли, кто откуда приехал, в какого Бога верит и так далее. Мы все как раз и бьемся против нацизма. Поэтому нет никаких предрассудков. Если мы стоим на одной стороне, значит, мы братья, - добавляет военнослужащий.

Недавно сюда приезжала делегация из Ставропольского края, чтобы поздравить бойцов с Днем защитника Отечества. Поскольку за свободу жителей Херсонской области сражаются представители разных конфессий, военнослужащих поздравили и христианские, и мусульманские священники.

- Наши бойцы на передовой, многие из них добровольцы. И мусульмане, и казаки находятся рядом друг с другом. Я прекрасно знаю, как архиерей Русской православной церкви, насколько им нужна поддержка, - рассказывает митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Юнармейцы учатся стрелять из оружия на полигоне. Фото: Телерадиокомпания «Таврия»

Юнармейцы учатся стрелять из оружия на полигоне. Фото: Телерадиокомпания «Таврия»

Наши солдаты служат настоящим примером для всех жителей России, особенно для молодежи. Не так давно в Херсонской области появился региональный штаб «Юнармии». Ежедневно сюда приходят все больше школьников и студентов. Они восхищаются подвигами тех, кто сражается на передовой и тоже стремятся быть защитниками своей Родины.

Ребята регулярно выезжают на полигон, где получают навыки владения оружием, проходят начальную военную подготовку и учатся тактическим приемам. Тренировки проходят под руководством спецназа «Гром».

- Я научилась стрелять из снайперской винтовки и из пулемета, - рассказала Вероника. - Конечно, из пулемета сложнее. Я выстрелила примерно десять раз, а попала всего лишь один. Но со временем научусь получше.

Будем надеяться, что специальная военная операция завершится гораздо раньше, чем всем этим юным придется взять оружие и отправиться защищать свою страну. Ведь бойцы, которые стоят за Херсонскую область, приближают нашу победу с каждым днем. И пусть они все разные, но их объединила одна цель - мирное небо над всей великой Россией.

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