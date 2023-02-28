Долой фашистов!

Копии «Знамя Победы» Пасечник вручил участникам почетных караулов из общеобразовательных школ № 17, 18, 22, а также гимназий №30 и 60.

ЛУГАНСК

80-ю годовщину освобождения Луганска отметили 14 февраля. У братской могилы советских воинов в сквере имени 9 Мая прошел митинг-реквием, на котором собрались простые жители и представители власти.

- Сегодня мы преклоняем голову перед славными предками, теми, кто самоотверженно сражался на фронте, оказывал сопротивление немцам в подполье, кто ковал Победу в тылу, - сказал временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

В этот день руководитель республики дал старт городской общественно-патриотической акции «Знамя Победы». Копии легендарного символа Пасечник вручил участникам почетных караулов из общеобразовательных школ № 17, 18, 22, а также гимназий №30 и 60.

- Мы - «Юнармия» - правнуки тех, кто в тяжелых боях вернул родной израненной луганской земле счастье жить и трудиться под мирным небом. Фотографии героев Великой Отечественной войны есть в каждом доме. Сейчас живущие рядом с нами - родители, старшие братья и сестры - сражаются с тем же врагом за идеалы, которым мы остались верны, - сказал командир регионального отделения «Юнармии», ученик школы № 17 Владимир Савельев.

В столичном Доме культуры имени Ленина открылась выставка, где экспонируются стенды с историческими данными о временах немецко-фашистской оккупации города, а также освобождении Луганска от гитлеровцев.

Ворошиловград (так тогда назывался Луганск) фашисты захватили 17 июля 1942 года. Город находился под оккупацией почти семь месяцев. За это время нацисты расстреляли тысячи мирных жителей. Только в районе Острой могилы в ходе эксгумации были подняты останки около 3100 человек.

СВЕРДЛОВСК

16 февраля исполнилось 80 лет со Дня освобождения Свердловска от немецко-фашистских захватчиков.

- Эта священная дата - символ мужества и героизма, гордости и славы, единения и сплоченности народа во имя Победы и мира, - говорит глава администрации Свердловска Андрей Сухачев. - Мы никогда не забудем, какой неизмеримо высокой ценой оплачено освобождение нашего города. За семь месяцев оккупации фашисты расстреляли и сбросили в шурф шахты № 23 227 человек. На каторжные работы в Германию было угнано 4645 человек. Многие попали в концлагеря и там погибли. Но, несмотря ни на что, сила духа, самоотверженность и сплоченность помогли нашим воинам и гражданскому населению отстоять любимый город от фашистов.

В этот день в городском парке имени Героев Сталинградской битвы собрались местные жители. Люди пришли к мемориалу скорби, чтобы почтить память павших за Родину героев.

- Здесь в Братской могиле похоронены 135 бойцов, среди которых дважды Герой Советского Союза Николай Горюшкин, и 337 мирных жителей, - рассказывают в райадминистрации. - В память о них школьники, присутствовавшие на мероприятии, возложили Гирлянду Славы, после чего прозвучал Государственный гимн Российской Федерации.

Свердловск был захвачен фашистскими войсками 22 июля 1942 года. С этого момента для жителей города начались страшные дни, однако многие оказывали вермахту сопротивление. В районе активно действовали патриотические группы и партизаны-одиночки.

ЛУТУГИНО

13 февраля 80-й День освобождения города отмечали в Лутугино. Жители почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны земляков у Вечного огня братской могилы советских воинов в сквере заводоуправления научно-производственного валкового комбината. В ходе памятного мероприятия почетную вахту несли воспитанники военно-патриотического клуба «Патриот» и республиканского военно-патриотического движения «Молодая гвардия - Юнармия».

- Сегодня многим лутугинцам вновь приходится повторять свершения прадедов и с оружием в руках защищать историческую правду и справедливость. Уверен, что вместе мы сможем пройти через все трудности и победить! - отметил глава администрации Лутугинского района Евгений Бондарь.

Немецко-фашистские захватчики оккупировали Лутугино 14 июля 1942 года. За долгие месяцы оккупации враг практически полностью разрушил Лутугинский чугунолитейный завод, взорвал и затопил все шахты. Были разрушены жилые дома, школы, лечебные учреждения и клубы. Фашисты убили 350 жителей района и 2500 человек угнали в Германию.