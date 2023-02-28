Мы бьемся за наш общий дом

ДНР 9 лет защищается от нападений ВСУ.

Мужчины из разных регионов России, сильные духом женщины, вчерашние курсанты и даже подростки. Кто они, защитники Отечества, которые каждый день борются за мирный народ Донецкой Народной Республики? И кому в День защитника Отечества все мы говорим спасибо.

Из шахтера в полковники

Почти девять лет ДНР защищается от нападений ВСУ. За это время сотни мужчин ушли на передовую, чтобы защищать малую родину и семьи. Водители, врачи, учителя и плотники успели стать сначала бойцами Народной милиции ДНР, а потом, после возвращения Донбасса России, - военнослужащими Российской армии.

Александр Лаевский.

Александр Лаевский (позывной «Перевозчик») рос в рабочей семье. Да и сам проработал почти 20 лет на шахте, растил сына. Военное Александра никогда не интересовало и не привлекало. Но все поменялось в 2014 году.

Когда над Мариуполем, где в тот момент в детском лагере отдыхал сын Александра, закружили вертолеты, мужчина понял, нужно самому вставать на защиту родных. Так он попал в ополчение.

Вместе с боевыми товарищами освобождал поселки и города. До сих пор с дрожью вспоминает, как впервые увидел разрушенные дома и улицы родного Донбасса. Бойцы отдавали последнюю еду изголодавшимся жителям.

- Это моя земля. Я здесь, в Донецке, живу. Враг пришел на мою землю. А я за Русский мир. Хочу всем пожелать мира, чтобы жители Донецкой Народной Республики больше не слышали войны и взрывов, - рассказал Александр.

Сейчас он полковник. Мечтает вернуться домой к семье: растить внуков, заниматься домом и отдыхать. Говорит, как только все это закончится, так и сделает! В планах у «Перевозчика» и путешествия вместе с женой Инной.

Бойцы со всей России

Бойцов в батальонах не делят на своих и приезжих. В одном строю стоят мужчины и женщины из разных регионов и разных национальностей. Осетины, чеченцы, буряты и башкиры приезжают сражаться за мирный народ ДНР, защищать своих соотечественников.

В октябре 2022 года врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин встретился с солдатами из Чеченской Республики. В военном городке Ханкала выстроились шеренги, которые и взглядом не охватить! Денис Пушилин наградил бойцов, отличившихся в ходе освобождения Донбасса, и лично вручил Звезду Героя ДНР главе Чечни Рамзану Кадырову. После встречи врио главы ДНР написал пост в социальных сетях:

- Чеченские бойцы проявили себя как бесстрашные воины, понимающие важность победы над киевским режимом, который насаждает украинский национализм и терроризм. Впереди еще немало битв, и очень важно наше единство, которое ускорит победу России.

Добровольцем защищать Донбасс отправился первый заместитель премьер-министра Башкортостана Азат Бадранов. Регион сформировал целый батальон имени Героя России Минигали Шаймуратова.

А сколько команд сформировали из мужчин из разных уголков России, которые приехали на помощь своим собратьям!

Андрей Николюк родился и вырос в Иловайске. В 20 лет пришлось все бросить и взяться за оружие. Теперь он подполковник, не раз, управляя танковым взводом, уничтожал и захватывал в боях вражескую технику:

- Настроение боевое, только вперед, ни шагу назад. У нас еще много неосвобожденных городов и поселков. Родина большая - надо все освободить.

Глава ДНР Денис Пушилин вручает медаль одному из чеченских бойцов.

Самые маленькие герои

У героев, о которых мы рассказали, грудь в медалях и орденах. Но будем честными, каждый житель Донбасса - герой и защитник. Даже дети и подростки. Вместо компьютерных игр, сериалов и книжек у них в воспоминаниях спасенные жизни. Некоторым детям даже вручили медали «За проявленное мужество».

Лизе Шекмар из Мариуполя 16 лет. Когда вместе с мамой пытались выбраться из района «Азовстали», попали под обстрел. Самый близкий человек - мама - погибла на глазах у Лизы. Саму девушку ранило в ногу. От вэсэушников беззащитная девочка пряталась в подвале горящего дома. Там встретила одинокую пятилетнюю девочку, которую спасла. Вместе они добрались до безопасного места.

Арсен Попов.

Еще один герой из Мариуполя - школьник Арсен Попов. Подросток только кажется хрупким - на себе он носил раненых бойцов. А потом помогал в госпитале и разбирал завалы. Настоящий мужчина!

Не менее важный подвиг каждый день совершает девятилетний Элнур Кунов. Он живет в прифронтовом районе Донецка. Каждый день вместе с отцом под обстрелами бесплатно развозит воду для жителей своего микрорайона.

А кадет Анастасия Хаунова организовала работу целой волонтерской бригады! Дети и подростки собирают вещи для жителей освобожденных городов и бойцов. И даже работают в госпитале и помогают медперсоналу ухаживать за ранеными.