Цены на газ упали в три раза

Жители Запорожья, в чьих домах уже есть голубое топливо, радуются не только теплу, но и цене на него.

Никаких скрытых тарифов больше нет. Полная прозрачность и открытость. Именно по таким законам сейчас оказываются коммунальные услуги в новом регионе России. Более того, цены на «коммуналку» стали ниже. Так, за газ сегодня жители Запорожской области платят в три раза меньше, чем при киевском режиме.

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Газовый вопрос в Запорожской области остро назрел из-за действий украинских националистов. 8 июля сотни тысяч жителей региона вдруг обнаружили, что в их домах нет газа. Вскоре стало ясно: сам газопровод цел и невредим. Просто его перекрыла украинская сторона.

При этом националистов не смутило, что ресурса лишились и села на подконтрольной им территории. Таким образом, больше 225 тысяч домов, в которых живет около полумиллиона человек, в один момент остались без газа.

Запорожская область сразу обратилась за поддержкой к федеральным властям. Реакция последовала молниеносно.

Было принято серьезное решение - проложить новый газопровод, который протянется от Бердянска к Мелитополю. На время прокладки трубы жителей региона снабдили электроплитами, снизив в городах, где не было газа, тарифы на свет до минимума. И вот работа закипела.

По данным ГУП «Мелитопольгаз», итоги таковы: с октября по январь предприятие восстановило работу газораспределительных станций, которые питают 209 населенных пунктов Мелитопольского, Бердянского, Токмакского и Каменско-Днепровского района. Газом обеспечены 94 242 квартиры, 92 007 частных домов, 789 объектов тепловой сети и коммунально-бытовых объектов. Только в январе возобновили подачу газа в 553 домовладениях. Обеспечены голубым топливом и социальные объекты: школы, больницы, детские сады.

ЕСЛИ У ВАС ЕЩЕ НЕТ ГАЗА

Для тех, у кого еще не подключили газ, предусмотрена помощь. В частности, отдельные категории граждан могут получить льготный уголь.

- На льготное предоставление твердого бытового топлива могут претендовать граждане, которые проживают в жилых помещениях, расположенных на территории населенных пунктов, которые не будут подключены к системе газоснабжения в отопительный период 2022 - 2023 гг., независимо от наличия в них газоснабжения для отопления, и являющиеся представителями следующих категорий: ветераны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. (инвалиды войны, участники боевых действий); граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категорий; семьи с тремя и более детьми; пенсионеры старше 77 лет: инвалиды I - III групп; вдовы и вдовцы, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет; семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды возрастом до 18 лет, - уточнили в администрации Запорожской области.

РЕСУРС, ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ

Те жители области, в чьих домах уже есть голубое топливо, радуются не только теплу, но и цене на него. Сейчас газ стоит в три раза дешевле, чем при киевском режиме. Тогда из-за высоких цен люди даже отказывались от газа и топили дома дровами. А сегодня один кубометр голубого топлива стоит всего лишь три рубля одна копейка. При этом НДС уже заложен в стоимость.

- Проблема была в том, что шла антирусская политика. То есть логика у Киева была такая: «Газ - русский. Не купим. Мы купим в Европе, заплатим наценку, которая ляжет в цену газа и, значит, на плечи конечного потребителя. Это всех устраивало. Просто проблемы перекладывались на простых людей, - вспоминает главный инженер ГУП «Мелитопольгаз» Юрий Лушников.

Жители Запорожской области, не привыкшие к заботе со стороны киевской власти, наконец узнали, что значит быть вместе с Россией.

Виктор Алексеевич Власенко.

История 81-летнего ветерана труда Виктора Алексеевича Власенко из Мелитополя - лишь один из многочисленных примеров того, как было и как стало. Так, пенсионер несколько лет топил печь дровами. Дело в том, что, когда он въехал в дом, еще при киевской власти, жилище отключили от газа за долги прежних жильцов. Виктор Алексеевич обращался во всевозможные инстанции, но всегда получал лишь отписки. Его никто не слышал и не замечал. Ситуация изменилась, когда Запорожская область стала частью России. Уже ни на что особенное не надеясь, мужчина обратился в администрацию Мелитополя. Спустя два часа газоснабжение дома на улице Чкалова было восстановлено.

- Ну что я смогу сказать?! Только спасибо. Огромное человеческое спасибо и низкий поклон. Два часа! Представляете? Всего два часа, и у меня впервые за много лет появился газ, - улыбнулся он.