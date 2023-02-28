«Таврида» собирает молодых

Перед участниками проекта откроются новые перспективы.

У молодежи Запорожской области появилась уникальная возможность попробовать свои творческие силы после вхождения региона в состав России. Проект «Создавай. Таврида» запускает акселератор в Крыму, который поможет начинающим актерам, художникам и дизайнерам найти свой путь в мире современного искусства. С 16 по 19 марта на базе Академии творческих индустрий «Меганом» участники изучат основы проектной деятельности, получат советы от наставников, смогут понять механизмы монетизации своих идей и в итоге создать классный продукт. Программа рассчитана на четыре дня. За это время молодые люди пройдут практические занятия, научатся работать в команде, представят свой творческий проект с учетом мнения экспертов и получат обратную связь.

Но это еще не все. Кроме компетенций, 10 финалистов смогут посетить арт-кластер «Таврида» в Крыму или фестиваль «Таврида.АРТ». Там они примут участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи и получат финансирование на реализацию своего проекта.

КОНКРЕТНО

Кто может подать заявку

Граждане Российской

Федерации

Возраст - от 18 до 35 лет

Что такое акселератор творческих проектов

Это образовательная программа для креативных молодых людей из сферы креативных индустрий, культуры и искусства. С ее помощью можно получить финансирование на реализацию своего проекта. Акселератор реализуется «Тавридой» с 2021 года. В 2023 году он пройдет в Карелии, Перми, Челябинске, Новосибирске, Хабаровске, Ставрополе, Ростове-на-Дону и других городах. Грантовую поддержку творческая молодежь получает с 2015 года. За семь лет победителями стали более 1000 человек, а на воплощение идей в жизнь выделено около 530 млн рублей.

Руководитель службы проектного сопровождения арт-кластера «Таврида» Оксана Никифорова

Как подать заявку

Заявки принимаются до 27 февраля на сайте «Таврида.АРТ» - new.tavrida.art. Специальная программа для жителей Запорожской области и новых российских регионов называется «Создавай. Таврида». В специальном разделе нужно зарегистрироваться и оставить личные данные. Затем ждать информацию об отборе, которая придет на электронную почту.