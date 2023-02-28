Своевременная и важная помощь

Спасателям одного из подразделений, которое находится в зоне наблюдения боевого соприкосновения, вручили пожарную автоцистерну на базе ЗИЛ-130 и бензиновые генераторы. Фото: Телеграм-канал Евгения Балицкого

РЕМОНТ ВОДОПРОВОДОВ

В рамках шефской помощи правительство Пензенской области восстановит водоводы в Пологовском районе. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

- Работы на 2023 год запланированы масштабные, и к их выполнению уже приступили. Это в первую очередь ремонт водоводов систем централизованного коммунального водоснабжения, - подчеркнул Евгений Витальевич.

По его словам, особого внимания в районе требуют Розовка, Токмак и Молочанск, так как находятся на линии боевого соприкосновения.

Также пензенские специалисты помогли в сжатые сроки восстановить водонасосные станции и водопроводы.

- Эти объекты часто подвергались прицельным обстрелам со стороны киевских нацистов. Чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, очень важно было оперативно восстанавливать жизненно важные объекты, - заметил Евгений Балицкий. Также он добавил, что благодаря усилиям региона-шефа созданы аварийно-восстановительные бригады, которые помогли области подготовиться к отопительному сезону.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЦОБЪЕКТОВ

Руководители Запорожской и Пензенской областей обсудили восстановление социальных объектов в рамках шефской помощи во время рабочей встречи Евгения Балицкого и Олега Мельниченко.

Напомним, в июле 2022 года Пензенская область и Пологовский район договорились о сотрудничестве, и из Пензы туда было отправлено 11 гуманитарных конвоев. По сей день в Пологах и окрестностях трудятся специалисты из шефского региона, помогают налаживать мирную жизнь. За это время удалось отремонтировать школы, больницы.

Обсудили и предстоящие работы. Пензенская область продолжит помогать Пологовскому району. Например, в планах - остекление центральной районной больницы, ремонт спортшколы, дома культуры, восстановление коммунального хозяйства. Есть многоквартирный дом, требующий восстановления.

В завершение встречи Евгений Балицкий вручил Олегу Мельниченко памятный знак «Орден «За заслуги перед Запорожской областью» II степени.

Рабочая встреча врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.Фото: Телеграм-канал Евгения Балицкого

СПАСАТЕЛЯМ НА ПОДМОГУ

Помощь Запорожской области поступает и из других регионов. Так, в рамках гумпомощи наши спасатели получили пожарную автоцистерну на базе грузового автомобиля ЗИЛ-130, а также бензиновые генераторы, огнетушители и ряд специальных инструментов.

Такая помощь как нельзя кстати. Пожарная автоцистерна, способная доставить к месту пожара личный состав и огнетушащие вещества, будет направлена в одно из подразделений, которое находится в зоне наблюдения боевого соприкосновения.

Гуманитарная помощь была организована благодаря взаимодействию главного управления МЧС России по Ивановской области и организации «Регион безопасности 40».

Выделены средства на закупку обмундирования, снаряжения и спецтехники остальным огнеборцам. На сегодня в Запорожской области насчитывается 26 пожарно-спасательных подразделений, в которых задействовано 910 человек. В их арсенале - 186 единиц техники. Два автомобиля, попавших под обстрелы, будут восстановлены и в скором времени вернутся на боевое дежурство.

Кроме того, во всех частях проводятся ремонты: восстанавливается инфраструктура, условия для личного состава и техники, где нужно - ремонтируется крыша.

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

К 1 сентября в селах Запорожской области появятся пять новых детских площадок. Жители Акимовки, пгт Веселое, села Осипенко, Черниговки и села Водяное Васильевского района смогут сами выбрать, где именно должны располагаться новые площадки. Опрос проводят волонтеры движения «ЮгМолодой». Установят площадки в рамках программы развития сельских территорий за счет федерального и регионального бюджетов.

- Министерством сельского хозяйства России и министерством АПК и продовольственной политики Запорожской области определен проект пяти детских площадок. Возможно, они будут и спортивно-развивающими, - отметил представитель министерства АПК и продовольственной политики региона Сергей Лесневский.

Срок реализации проекта - 1 сентября этого года. К этому моменту все пожелания жителей - как по месту размещения площадок, так и по их наполнению снаряжением - будут учтены и готовые площадки примут первых ребят.

ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА И ПРОДУКТЫ

Партию гуманитарной помощи в Васильевку передал и «Народный фронт». Бойцы на передовой получат комплекты зимней одежды, шапки, термобелье, перчатки. Для социально незащищенных категорий населения волонтеры передали муку и сахар, чтобы выпекать хлеб.