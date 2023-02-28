Приходите в амбулаторию

Фото: Пресс-служба администрации Мелитополя, пресс-службы Запорожской области

В прямом эфире он побеседовал с врио главы Запорожской области Евгением Балицким и главврачом обновленного Мелитопольского центра первичной медико-санитарной помощи Еленой Деминой.

- Добрый день, Владимир Владимирович! Я - главный врач Мелитопольского центра первичной медико-санитарной помощи. Мы сегодня открываем после проведенного ремонта амбулаторию общей практики семейной медицины № 3, - обратилась к Владимиру Путину по видеосвязи Елена Демина. - Это самая крупная амбулатория среди десяти таких медучреждений города Мелитополя. Здесь сейчас работают 16 докторов, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь более 26 тысячам жителям. Кроме докторов, в амбулатории работает 21 медсестра, пять санитарочек и четыре медицинских регистратора. В одну смену доктора могут принять до 400 пациентов.

Главврач отметила коллектив амбулатории, который отличается вежливым отношением к пациентам и добросовестностью в работе.

- Медикам очень комфортно работать в новом месте, - поблагодарила главу государства за созданные условия Елена Михайловна.

После вопроса президента о том, чего не хватает, главврач попросила автомобили.

- Мы обслуживаем не только городское, но и сельское население. В наследство нам достались не очень хорошие дороги. Хотелось бы приобрести пять автомобилей высокой проходимости, - сказала Демина.

- Мы поставим вам полностью укомплектованные всем необходимым оборудованием машины, чтобы было еще чем работать. Прошу отработать этот вопрос с руководителем региона Евгением Балицким, - пообещал Путин.

В свою очередь, губернатор выразил благодарность за помощь и поддержку от всех жителей Запорожской области.

- Ремонт сделан на высшем уровне: начиная от видеокамер и систем пожаротушения, заканчивая санузлами и оборудованием. Спасибо от всех жителей, люди очень высоко ценят заботу министерства и вашу лично, - сказал Евгений Балицкий.

Во время видеоконференции обсудили еще один важный вопрос - строительство в регионе детского медицинского центра.

- Общались с Минздравом, теперь выходим с инициативой к вам по созданию такого медучреждения не только для Запорожской области, а присвоению ему межрегионального статуса, чтобы центр функционировал также и для жителей Херсонской области. У них тоже нет детской больницы, медицина для детей сегодня на первом месте. Просим дать распоряжение провести подготовку к проектно-сметной документации, изыскательским работам, - попросил Балицкий.

Владимир Путин поддержал инициативу.

Владимир Путин открыл амбулаторию в Запорожской области.

Медики и пациенты - в комфорте

- Я готова и час врача ждать, если нужно будет. Здесь все сделано для людей, скамейки стоят возле каждого кабинета. Да и вообще очень приятно и комфортно находиться в поликлинике, - говорит Алла Ивановна, сидя в ожидании с медкарточкой.

Хорошие условия работы отмечают и сами медики.

- Сейчас в амбулатории все есть. Врачи разных специальностей, дневной стационар, можно сдать анализы, - перечисляют перемены медрегистраторы.

Обновление прошло в короткие сроки. Обветшалое, обшарпанное здание преобразили за полгода.

КОММЕНТАРИЙ

Борис Александров.

Борис Александров, министр здравоохранения Запорожской области:

Этот объект - крайне важен для жителей центра города. Теперь они смогут получать первичную медицинскую помощь рядом с домом в комфортных условиях. При поддержке президента и участии Минздрава России объекты здравоохранения нашего региона будут восстановлены и оснащены на уровне российских стандартов.

КОНКРЕТНО

Новая амбулатория находится по адресу улица Монастырская (Воровского), 2.

Она рассчитана на 400 посещений в смену.

Обслуживает более 26 тысяч человек.

В амбулатории работают 48 квалифицированных сотрудников, из них 16 врачей.

Укомплектованность врачебными кадрами составляет около 80%.

Медики оказывают качественную доврачебную, врачебную медико-санитарную и неотложную помощь населению, в том числе и на дому.

В амбулатории работает дневной стационар, доврачебный и манипуляционный кабинеты, пункт профилактических прививок и девять кабинетов приема врачей.

Здесь консультируют больных вместе с российскими докторами с помощью телемедицины.

Кроме этого, в амбулатории можно сдать анализы - мочи, крови, биохимический анализ, также сделать ЭКГ и флюорографию.

Медучреждение оснащено современным медицинским оборудованием, системой кондиционирования и видеонаблюдения.

Планируется в ближайшем будущем открыть кабинет УЗИ-диагностики и кабинеты профилактики.