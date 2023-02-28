Новая жизнь - новые документы

Более 130 тысяч жителей Запорожской области уже получили российские паспорта. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

В Запорожской области более 130 тысяч жителей получили паспорта граждан Российской Федерации. Запрос на получение главного документа даже превышает возможности миграционной службы, так что процесс будет ускорен. Рассказываем, где можно подать заявление и какие нужны документы для получения российского гражданства.

ОТКРОЮТ ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ОТДЕЛЕНИЯ

- В нашей области ускорится процесс паспортизации населения. Планируется, что к осени документы получит максимальное количество граждан, - уведомил Евгений Балицкий.

По его словам, на территории области откроют еще четыре отделения по вопросам миграции и создадут три выездные бригады специалистов для приема документов от граждан.

- Помощь в этом вопросе окажут специалисты из других регионов России, - добавил врио главы.

АДРЕСА ОТДЕЛОВ ПРИЕМА И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

г. Мелитополь, ул. Чернышевского, 37;

г. Мелитополь, ул. Чернышевского, 26;

г. Бердянск, пр-т Азовский, 37;

г. Энергодар, пр-т Строителей, 22,

г. Днепрорудное, ул. Энтузиастов, 11;

пгт Михайловка, ул. Центральная, 21;

г. Токмак, ул. Центральная, 55В/1;

г. Каменка-Днепровская, ул. Каховская, 98.

График приема: ппонедельник - суббота, с 8.00 до 17.00, воскресенье - выходной.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

Документ, удостоверяющий личность;

Документ, свидетельствующий о перемене ФИО (если меняли);

Документ о заключении (расторжении брака), вдовец/вдова - свидетельство о смерти;

Свидетельство о рождении ребенка (если включаете в заявление о приеме в гражданство);

Согласие второго родителя на приобретение гражданства несовершеннолетними детьми и копия паспорта второго родителя;

Документ о наличии гражданства другого государства (если есть);

Фото (4 шт. матовые на белом фоне без рамки), размер: 3,5х4,5 см.

Внимание: госпошлина не взимается!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Черниговка - в деле!

Фото: Пресс-служба МВД России

В поселке Черниговка открылся новый пункт оформления документов для получения гражданства Российской Федерации. Как отметили в областном МВД, в новом пункте будут принимать заявления на гражданство или регистрацию по месту жительства, а также выдавать соответствующие документы. Это особенно важно для поселка с населением более трех тысяч человек: ранее для получения необходимых документов жителям приходилось ехать за 70 километров в райцентр.