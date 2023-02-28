«Строители» нового будущего вышли в полуфинал

Андрей Велигура.

Организаторы конкурса «Лидеры возрождения» в Запорожской области подводят первые итоги - известны имена полуфиналистов. Всего 234 человека. Это люди самых разных социальных групп, представители всех основных сфер деятельности. Каждый из них показал высокие результаты в тестировании, проявил себя и в эссе. За это получили путевку на очный этап состязания.

ИНИЦИАТИВНЫМ - ДОРОГА

С октября 2022 года поступило несколько тысяч заявок от тех, кто душой и сердцем болеет за Запорожскую область и ее будущее. По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, несмотря на сложную обстановку, дистанционный этап проведен на высоком уровне.

- Обеспечены равные условия регистрации и прохождения тестов для всех участников. Уверен, что и очные испытания пройдут столь же безупречно, - отметил Евгений Балицкий. - Поздравляю всех, кто получил приглашение в полуфинал! Вы уже одержали свою первую победу, стали лучшими из многих компетентных и способных людей. Но расслабляться рано - впереди очные испытания. Желаю вам пройти их достойно и, конечно, желаю каждому из вас победы.

Приглашенных в полуфинал конкурсантов ждет повторное компьютерное тестирование. Потому окончательный список пока не озвучен. По словам организаторов, это необходимо, чтобы подтвердить результаты. Если тесты человек сдавал самостоятельно, то опасаться нечего.

Уже в очном этапе сформируется основа того сообщества управленцев, которые будут определять курс развития региона на годы вперед. Инициативным - зеленый свет.

УЧАСТВУЮТ НЕ РАДИ КАРЬЕРЫ

Помочь региону хотят бизнесмены и люди самых разных профессий.

- Почти всю свою жизнь я связан с различными предприятиями, занимался технологическими разработками и руководил коллективами. Мне есть что предложить, - поделился своими ожиданиями директор инжиниринговой компании Андрей Велигура. - В перспективе вижу Запорожскую область как промышленный и логистический центр Новороссии.

Полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. Запорожская область» пройдет в марте 2023 года. Победители получат по 1 миллиону рублей, который можно будет потратить на обучение в России. Кандидатов также внесут в кадровый резерв.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ - В ОРГАНАХ ВЛАСТИ

Запорожской области предстоит построить эффективную систему органов публичной власти. В ускоренной интеграции региона в законодательное поле России поможет обучающая программа. Ее запустили по поручению Президента РФ Владимира Путина в Высшей школе государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

- В основном на программе будут выступать управленцы-практики. Это вице-премьеры правительства, губернаторы, руководители агентств и ведомств. Их задача - поделиться с вами собственным опытом, - отметил первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. - Для нас важно, чтобы вы после программы обучения вышли с абсолютно одинаковым пониманием того, как мы должны вместе работать.