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Политика27 февраля 2023 22:00

Защитники Запорожской области: Мы бьемся за наш дом

Впервые за долгие годы жители Запорожской области отметили День защитника Отечества вместе со всей Россией
Егор ПОБЕРЕЙ
Егор ПОБЕРЕЙ
Экипированы судоплатовцы по последнему слову военного искусства.

Экипированы судоплатовцы по последнему слову военного искусства.

И день этот для жителей региона, северные рубежи которого освобождают настоящие герои, как никогда наполнен смыслами, понятными даже детям. Отвага и любовь к Родине - вот что объединяет бойцов, хранящих покой мирных граждан России. Название подразделений, национальность или возраст в эти минуты уходят на второй план. Всем, кто защищает сегодня регион с оружием в руках, не давая новому фашизму распространиться, мирные жители говорят спасибо и поздравляют с праздником.

Добровольческий батальон имени Судоплатова

Павел Судоплатов - разведчик, мастер по уничтожению националистов. А еще один из самых знаменитых уроженцев Мелитополя. В городе в его честь установлен памятник и названа улица. Лучшего символа для профессионального добровольческого батальона и не придумаешь. Бойцы гордо несут имя великого предка. Свои же лица они чаще скрывают - лишняя слава им не нужна.

- Для нас честь служить под именем Судоплатова. Мы горды сражаться за Родину, за великую мать Россию под нашим красно-сине-белым стягом, - рассказывает один из бойцов батальона.

Неудивительно, что присоединиться к ним сейчас хочет каждый мальчишка из Мелитополя. Бойцы батальона проходят военную подготовку на полигонах в течение нескольких месяцев. Учатся защищать людей и выполнять любые поставленные задачи. Многие из добровольцев в минуты, когда вы читаете эти строки, куют победу на северных рубежах Запорожской области.

Равнение на выдающегося земляка.

Равнение на выдающегося земляка.

Вступают в батальон бойцы не только из Запорожской области. Едут люди со всей страны - Крыма, Сибири, Урала. Да чего уж, слава его разошлась по всему миру, и теперь его смело можно назвать интернациональным - к воинами присоединились добровольцы из Сербии, Турции, Скандинавии.

А по словам главы региона Евгения Балицкого, сейчас иностранцев в батальоне - порядка 15 процентов. Но число их будет расти, поскольку желающих - особенно среди сербов - пополнить ряды профессионального подразделения все больше.

- Мы в Сербии очень надеемся на Россию, на то, что она выстоит в необъявленной войне с Западом. Поэтому мы здесь. И многие наши знакомые тоже собираются приехать, чтобы поддержать Россию в этой битве. И не только из Сербии. Ведь если Россия не выстоит, то и с сербами расправятся, и с другими народами, которые смеют отстаивать свои ценности, отличные от западных, - объяснил свою позицию судоплатовец из Сербии с позывным «Сава».

Всегда на страже наших рубежей

Полнится Запорожская область и другими героями. Они отбивали все попытки напасть на АЭС, они не дали прорваться противнику. Тысячи солдат, все так же скрытых за балаклавами, день и ночь охраняют стратегический объект и оберегают все человечество от экологической катастрофы. Часть их подвигов скрыта от граждан, потому что является военной тайной. Но иногда бойцы делятся подробностями службы.

- Нами были замечены катера противника, перевозящие десантные группы с задачей захвата Запорожской АЭС. По команде мы открыли огонь на поражение. Потери другой стороны составили 90 человек и 14 лодок, - сообщил об одной из отбитых атак боец, защищавший Запорожскую АЭС.

Не только держат рубежи защитники, но и продвигаются на север, выгоняя врага все дальше. За январь в ходе успешных боев было отбито девять населенных пунктов.

Сейчас в батальоне порядка 600 профессиональных бойцов. Они, вступая в его ряды в сентябре прошлого года, были героями Запорожской области, а теперь - и всей России.

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