Защитники Запорожской области: Мы бьемся за наш дом

Экипированы судоплатовцы по последнему слову военного искусства.

И день этот для жителей региона, северные рубежи которого освобождают настоящие герои, как никогда наполнен смыслами, понятными даже детям. Отвага и любовь к Родине - вот что объединяет бойцов, хранящих покой мирных граждан России. Название подразделений, национальность или возраст в эти минуты уходят на второй план. Всем, кто защищает сегодня регион с оружием в руках, не давая новому фашизму распространиться, мирные жители говорят спасибо и поздравляют с праздником.

Добровольческий батальон имени Судоплатова

Павел Судоплатов - разведчик, мастер по уничтожению националистов. А еще один из самых знаменитых уроженцев Мелитополя. В городе в его честь установлен памятник и названа улица. Лучшего символа для профессионального добровольческого батальона и не придумаешь. Бойцы гордо несут имя великого предка. Свои же лица они чаще скрывают - лишняя слава им не нужна.

- Для нас честь служить под именем Судоплатова. Мы горды сражаться за Родину, за великую мать Россию под нашим красно-сине-белым стягом, - рассказывает один из бойцов батальона.

Неудивительно, что присоединиться к ним сейчас хочет каждый мальчишка из Мелитополя. Бойцы батальона проходят военную подготовку на полигонах в течение нескольких месяцев. Учатся защищать людей и выполнять любые поставленные задачи. Многие из добровольцев в минуты, когда вы читаете эти строки, куют победу на северных рубежах Запорожской области.

Равнение на выдающегося земляка.

Вступают в батальон бойцы не только из Запорожской области. Едут люди со всей страны - Крыма, Сибири, Урала. Да чего уж, слава его разошлась по всему миру, и теперь его смело можно назвать интернациональным - к воинами присоединились добровольцы из Сербии, Турции, Скандинавии.

А по словам главы региона Евгения Балицкого, сейчас иностранцев в батальоне - порядка 15 процентов. Но число их будет расти, поскольку желающих - особенно среди сербов - пополнить ряды профессионального подразделения все больше.

- Мы в Сербии очень надеемся на Россию, на то, что она выстоит в необъявленной войне с Западом. Поэтому мы здесь. И многие наши знакомые тоже собираются приехать, чтобы поддержать Россию в этой битве. И не только из Сербии. Ведь если Россия не выстоит, то и с сербами расправятся, и с другими народами, которые смеют отстаивать свои ценности, отличные от западных, - объяснил свою позицию судоплатовец из Сербии с позывным «Сава».

Всегда на страже наших рубежей

Полнится Запорожская область и другими героями. Они отбивали все попытки напасть на АЭС, они не дали прорваться противнику. Тысячи солдат, все так же скрытых за балаклавами, день и ночь охраняют стратегический объект и оберегают все человечество от экологической катастрофы. Часть их подвигов скрыта от граждан, потому что является военной тайной. Но иногда бойцы делятся подробностями службы.

- Нами были замечены катера противника, перевозящие десантные группы с задачей захвата Запорожской АЭС. По команде мы открыли огонь на поражение. Потери другой стороны составили 90 человек и 14 лодок, - сообщил об одной из отбитых атак боец, защищавший Запорожскую АЭС.

Не только держат рубежи защитники, но и продвигаются на север, выгоняя врага все дальше. За январь в ходе успешных боев было отбито девять населенных пунктов.

Сейчас в батальоне порядка 600 профессиональных бойцов. Они, вступая в его ряды в сентябре прошлого года, были героями Запорожской области, а теперь - и всей России.