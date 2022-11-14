В ДНР до конца года восстановят еще 115 школ

Нижегородская область передала новое цифровое оборудование образовательным организациям Харцызска

В Донбассе продолжается ремонт школ и детских садов. Этому направлению российские строители уделяют особое внимание. Координирует процесс восстановления общеобразовательных учреждений Минстрой России.

В Донецкой Народной Республике уже восстановили 101 общеобразовательное учреждение, темпы действительно поражают. На этом специалисты не останавливаются, до конца года обещают сдать еще 115 восстановленных школ. В это же время в Луганской Народной Республике восстановили 91 школу и детский сад. До конца года в эксплуатацию введут еще 89 общеобразовательных учреждений.

Строители из Ульяновской области продолжают заниматься восстановлением социальной инфраструктуры Мариуполя

Кипят работы и в мариупольской гимназии. Строители говорят, что ремонт будет закончен в конце декабря. Уже сейчас проведена основная часть работ: заменены окна и коммуникации, ведутся черновые отделочные работы. В ближайшую неделю будет завершён ремонт в помещении столовой.

Также в конце декабря в Мариуполе начнет работать детский сад № 125 по проспекту Строителей. Подрядной организацией «Геострой - 2010» оштукатурен фасад, заменены окна и полы, завершается поклейка обоев и определяется будущий цвет стен, готовятся проемы для установки новых дверей и места под монтаж светильников. Также уже закуплена и доставлена новая мебель.

Нижегородская область передала новое цифровое оборудование образовательным организациям Харцызска

Продолжают заниматься восстановлением социальной инфраструктуры Мариуполя, в том числе и школ, строители из Ульяновской области. Рабочие трудятся над ремонтом пяти жилых домов, четырех объектов социальной структуры и спортивной школы на левом берегу. В зданиях утепляют фасады, меняют систему отопления, окна, проводят монтаж электрики, пожарной сигнализации.

Ремонтируют школы и в других городах и районах — буквально по всей Республике. В учебных заведениях меняют окна, ремонтируют кровлю, улучшают условия в кабинетах и столовых. Жители отмечают, что зачастую рабочие ремонтируют то, что не делалось раньше целыми десятилетиями.

— У нас несколько школ находятся недалеко друг от друга, думали, что до них очередь и не дойдет, — говорит жительница Пролетарского района Татьяна Чабан. —Около месяца назад взялись и за них, причем основательно. Полностью поменяны окна, отремонтирована крыша. Работали без остановки, было много строительной техники. Сейчас, видимо, работают внутри.

Нижегородская область передала новое цифровое оборудование образовательным организациям Харцызска

Благодарят за обновленные школы и жители прифронтовой Горловки, в которой силами Кузбасса были остеклены здания Дворца детского и юношеского творчества, а также школ № 47, 49 и 50.

Не только ремонт, но и оснащение

Школы Донбасса не только восстанавливают и ремонтируют, но и оснащают всем необходимым для учебного процесса. Помогают, в основном, регионы-шефы, которые регулярно собирают и отправляют гуманитарные грузы.

Нижегородская область передала новое цифровое оборудование образовательным организациям Харцызска. Школы получили 153 ноутбука, 175 мышек, 10 многофункциональных устройств, которые совмещает в себе сразу принтер, сканер и копировальный аппарат, 18 проекторов и 16 интерактивных панелей.

Нижегородская область передала новое цифровое оборудование образовательным организациям Харцызска

— Благодаря привезенной технике будет дополнительно оборудовано 13 компьютерных классов. Теперь в каждой школе Большого Харцызска современный компьютерный класс, — сообщили в общественном движении «Донецкая Республика».

Также помощь была передана из Ленинградской области в школу №25 города Енакиево, которая была восстановлена силами петербуржцев.

— В рамках соглашения о сотрудничестве межу Енакиево и Ленинградской областью мы в этом году получили колоссальные возможности, у нас были проведены контурные работы по замене окон. Всего было установлено 266 окон и 6 дверей, — говорит и. о. директора школы Светлана Момлик. — Теперь у нас в школе тепло, уютно, светло, у нас теплые батареи. Также мы получили таблицы, символику, спортивный инвентарь, гимнастические маты, беговую дорожку. Мы давно такого не видели. Очень приятно наблюдать за тем, как дети восхищаются. Весь микрорайон приходит посмотреть на нашу красивую школу.

И. о. директора школы № 25 Светлана Момлик

Также благодаря помощи от Ленинградской области в школе №25 был открыт второй компьютерный класс. При большом количестве детей одного класса не хватало, поэтому в школу передали 15 ноутбуков.

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