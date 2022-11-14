Новая жизнь Новосветловки: На Луганщине восстановили разбитый украинскими националистами поселок

В Новосветловке построены и новые дома. Фото: ЛИЦ

Летом 2014 года, в самом начале вооруженного конфликта в Донбассе, поселок Новосветловка одним из первых ощутил на себе злобу и бесчеловечие со стороны украинских националистов. В населенный пункт вошли боевики запрещенного в России батальона «Айдар», «прославившиеся» зверствами по отношению к мирному населению Луганщины.

- Тридцать наших мирных жителей погибли в августе 2014 года, - вспоминает начальник отдела по жизнеобеспечению поселка Ирина Овчинникова.

В этом населенном пункте, во время оккупации украинскими карателями, происходили ужасные вещи. Как-то националисты согнали мирных жителей в храм и издевались над ними, как только могли.

В этом поселке уже после освобождения были и наши корреспонденты. Мирные жители рассказывали им о том, что националисты не щадили никого - ни детей, ни стариков. За георгиевскую ленточку могли убить без разговоров, а за фотографию деда-фронтовика, которая занимает почетное место в доме, долго издеваться.

- В тот момент, когда мы сидели в храме, как оказалось, националисты ходили по нашим домам, - вспоминает жительница поселка Валентина Степановна. - Они забирали ценности и искали вещи, которые могли указать на поддержку Республики, России, или на то, что человек гордится Победой в Великой Отечественной войне – это их очень злило.

Жители отчетливо помнят, как «айдаровцы» глумились над бюстом Ленина. Националисты сняли памятник с постамента, обвязали тросом, прикрепили к машине – и так и волочили по всему поселку.

- Они как будто были «под чем-то», они Ленина очень долго тягали по дороге, смеялись и стреляли по памятнику, - рассказывает житель Новосветловки Иван. – Все то время, что нацики находились у нас в поселке, для каждого нашего жителя, пережившего это, как страшный адский сон.

За время оккупации украинские националисты практически стерли поселок с лица земли, была уничтожена вся инфраструктура, повреждения получила и святыня – Свято-Покровский храм.

Жители Луганщины сразу же приступили к разбору завалов, и собственными силами, при поддержке органов самоуправления и властей Республики – занимались восстановлением. Мало-помалу приводили свой родной поселок в порядок. Получалось не все, не на все хватало рук, сил и средств. На помощь пришла Россия – уже тогда начали поставки гуманитарной помощи, в составе которой были и необходимые стройматериалы.

В поселке началось строительство нового жилья, программа получила название «100 домов».

- Восстановлена больница, детский сад, школа, аграрный колледж, - говорит начальник отдела по жизнеобеспечению поселка Ирина Овчинникова. - У нас есть газ, свет, вода. Проблемы периодически бывают, ну, как и у всех.

В поселке полноценно функционирует школа – дети учатся в очном режиме. Работает и детский сад, где даже есть спортивные группы.

- Работают и кружки Дома пионера, и музыкальная школа. То есть все организации культурно-массового направления у нас работают, - рассказывает Овчинникова. - В 2023 году ждем восстановление культурного сектора – это Дом культуры, который раньше имел районное значение.

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