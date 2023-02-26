В ДНР открылся центр наставничества для подростков «Хулиганодом»

Ребята сами выбирают свой досуг. Девиз «Хулиганодома» - не заставлять что-либо делать против воли

Необычный центр наставничества для подростков открылся в Харцызске (ДНР). Пока «Хулиганодом» располагается в одной комнате Центра детского и юношеского творчества, что недалеко от парка Чехова. Но уже в конце марта – начале апреля он переедет в более просторное помещение.

Проект «Хулиганодом», поддержанный Фондом Президентских грантов, запустил благотворительный фонд «Жизнь без границ». Первых несколько одноименных центров наставничества ранее были открыты в Нижегородской области.

Теперь и в Харцызске есть где «трудным» подросткам учиться общаться со сверстниками, заниматься спортом и приобщаться к труду. И это неслучайно: Нижегородская область в середине мая взяла шефство над этим городом.

Многие подростки приходят в центр наставничества сразу после уроков. Там они могут попить чая с печеньем и провести время с пользой

НАУЧИЛИСЬ ОБЩАТЬСЯ СО СВЕРСТНИКАМИ

Сейчас в «Хулиганодом» приходят несколько ребят, у которых были трудности в общении со сверстниками в школе.

- У нас они научились свободно общаться со сверстниками. Здесь у ребят появились друзья, - рассказывает «КП» куратор проекта из Нижнего Новгорода Анастасия Никитина.

Есть ребята, которые приходят сюда специально на творческие мастер-классы. Они рассказывают, что много времени посвящают учебе, а в «Хулиганодоме» у них получается переключаться. В отличие от привычных кружков здесь подростки могут творить в полном смысле слова.

Многие подростки приходят в центр наставничества сразу после уроков. Там они могут попить чая с печеньем и и провести время с пользой

- Мы не говорим ребятам, что им рисовать или лепить, - они сами выбирают. Мы вообще ничего не заставляем делать, - Анастасия объяснят суть девиза проекта «Хулиганодом».

Многие ребята приходят в центр наставничества после школы. Здесь они могут попить чая с печеньем и отдохнуть. Кто-то играет в настольные игры, а кто-то выполняет домашние задания.

В «Хулиганодом» приходят и родители подростков. Для них психолог отдельно проводит занятия арт-терапией. Взрослые рисуют красками и таким образом «лечатся» от родительского выгорания. Специалисты центра при необходимости оказывают им психологическую и юридическую поддержку.

«МЫ УЧИМ ДЕТЕЙ ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ»

Самый любимый мастер-класс у подростков - роспись шопперов. «Модные авоськи» они украшают с помощью красок для тканей

Заниматься подростками Анастасии помогает еще одна куратор из Нижнего Новгорода – Ава Азерли. В планах организаторов необычного проекта - привозить в гости к харцызским подросткам интересных личностей, в том числе спортсменов, знаменитых фотографов, специалистов медиаиндустрии.

Так выглядят расписанные ребятами шопперы

- Мы ценим и верим в каждого ребенка. Мы считаем, что нет трудных детей, а есть трудные жизненные ситуации. Мы помогаем детям, которые нуждаются в поддержке и внимании. Мы учим детей, что из любой ситуации есть выход, что они не одиноки. Мы учим детей любить жизнь. Учим активной жизненной позиции. Учим детей полюбить спорт. А главное, мы помогаем им поверить в себя! – рассказала «КП» руководитель проекта, президент Благотворительного фонда «Жизнь без границ», член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Марина Ефимова.

Весной «Хулиганодом» в Харцызске въедет в новые помещения в доме №77 на улице Краснознаменской. Там будут зона для отдыха, территория для проведения обучающих занятий и тренингов, кабинет психолога, кухня, столовая и творческая мастерская. Центр наставничества оборудуют всем необходимым.

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