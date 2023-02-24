Материнский капитал в ЛНР 2023: размер, кто может оформить и какие документы нужны

Жители Республики рады, что могут оформить и реализовать материнский капитал в ЛНР, никуда для этого не выезжая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь материнский капитал в ЛНР могут оформить еще больше семей.

В обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил предоставлять материнский капитал в новых российских регионах семьям, в которых есть дети, родившиеся начиная с 2007 года.

- Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года, то есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России, - сказал президент Путин. - Напомним, такое же решение мы приняли в свое время для Крыма и Севастополя.

Соцфонд России не заставил ждать пояснений, тут же их озвучив. В ведомстве отметили, что семьи смогут обращаться за средствами материнского капитала по правилам, действовавшим на момент рождения ребенка.

- Материнский капитал предоставляется на вторых (или последующих) детей с 2007 года. С 2020 года материнский капитал распространен на первенцев, - уточнили в Соцфонде.

Например, при рождении первенца в 2020 году семья получит маткапитал на первого ребенка; при рождении второго или третьего ребенка после 2007 года можно оформить маткапитал на второго или последующих детей.

- Первенец у нас родился в 2021 году, когда мы с мужем уже были гражданами России. Поэтому материнский капитал мы оформили сразу. Выезжали для этого в Ростовскую область одним днем, - говорит луганчанка Екатерина Соболева. – Здорово, что теперь это можно сделать у нас, никуда не выезжая. Также очень важно, что и реализовать маткапитал можно в Республике.

Рады распространению программы на жителей новых региона и те семьи, вторые и последующие дети в которых родились после 2007 года, причем не имеет значения – сколько лет старшим детям.

- Сын родился в 2010 году, а старшая дочь в 2006. Обрадовалась, когда узнала, что теперь я могу оформить маткапитал на второго ребенка, это важно для всех наших жителей, у которых похожая ситуация, - говорит жительница Луганска Светлана Демина.

- Когда есть вот такая финансовая помощь от государства, то и семьи не будут опасаться за финансовую стабильность, а будут понимать, что их дети могут получить хорошее образование или семья может потратить материнский капитал, чтобы улучшить свои жилищные условия. Для простых людей это очень важно, поэтому мы очень благодарны руководству Российской Федерации, - отмечает член Общественной палаты Республики, председатель общественных организаций «Союз женщин Донбасса» и «Центр инноваций социальной сферы» Наталья Приймак.

Татьяна Васильева (на фото справа) вручила первый сертификат на маткапитал жительнице Луганска Наталье Валериевне. Фото: ЛИЦ

Первые сертификаты уже выданы

По словам заместителя председателя Правительства России по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой, уже более 14 тысячам семей из новых регионов был предоставлен данный вид выплат.

Первый оформленный в Республике сертификат на маткапитал в начале года получила жительница Луганска Наталья Валериевна, воспитывающая двоих детей.

- Процедура оформления выплаты заняла очень мало времени. Я подала документы, через буквально два дня мне пришло подтверждение, что мои документы находятся в обработке, и буквально на пятый день пришло нам уведомление о том, что одобрена эта услуга. И вот я уже получила свой сертификат. Это очень важная поддержка для семей, – говорит Наталья.

Только в январе этого года более 200 семей из Республики обратились за получением материнского капитала. Теперь, после расширения списка категорий жителей, имеющих право на оформление маткапитала, количество обращений значительно возрастет.

Размер материнского капитала в ЛНР в 2023 году:

- на первого ребенка (при рождении после 01.01.2020 года) и на второго ребенка (при рождении до 01.01.2020 года) — 586,9 тыс. рублей;

- на второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первого ребенка - 188,6 тыс. рублей;

- на второго ребенка, рожденного после 2020 года — 775,6 тыс. рублей.

(Размер материнского капитала ежегодно индексируется по уровню инфляции)

На что можно потратить материнский капитал в ЛНР?

Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, социореабилитационные услуги для детей с инвалидностью и накопительную пенсию матери.

Какие документы нужны и как оформить материнский капитал в ЛНР?

Подать документы можно через Госуслуги, лично в отделении Соцфонда России (ведомство, которое объединяет в себе Фонд пенсионного и социального страхования) или в Многофункциональном центре.

Необходимые документы для оформления материнского капитала в ЛНР:

- Паспорт гражданина Российской Федерации заявителя;

- Свидетельство о рождении ребёнка;

- Страховой номер индивидуального лицевого счета ребенка;

- Документ, подтверждающий вашу опеку над ребёнком (если вы опекун)

- Документы, подтверждающие особые обстоятельства (если они нужны в вашем случае, например, когда маткапитал получает мужчина или дети, оставшиеся без родителей)

Если подаёте документы через Госуслуги, понадобится только вписать данные документов в электронное заявление или проверить предзаполненные сведения. При личной подаче в отделение Соцфонда или в многофункциональный центр возьмите оригиналы документов с собой на приём.

Если уже получали материнский капитал на одного ребенка, а потом появился еще один, новый сертификат не выдадут. Увеличится сумма ранее выданного сертификата - это произойдёт автоматически, подавать заявления и документы не нужно. Если сумма не увеличилась, обратитесь в отделение Соцфонда.

У сертификата нет срока годности, использовать его можно в любое время

Адреса отделений Соцфонда России по Донецкой Народной Республике – по ссылке - https://sfr.gov.ru/branches/lugansk/info/~0/8263

Справка

Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось) либо родился или был усыновлен первый ребенок, начиная с 1 января 2020 года.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ЛНР опубликовали графики приема заявлений от жителей для пересмотра пенсий по российскому законодательству

Клиентские службы Социального фонда будут принимать заявления во всех регионах ЛНР, включая прифронтовые (подробнее)