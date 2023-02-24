Денис Пушилин: «И что бы коллективный Запад ни делал для затягивания конфликта, бросая в топку оставшуюся часть Украины, мы непременно победим»

Сегодня российская армия продолжает стоять на защите русских людей и освобождать территории от смертоносной неонацистской угрозы. Фото: ТГ/Пушилин

Ровно год назад Президент России Владимир Путин принял спасительное для Донбасса и единственно верное решение о начале проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который отметил, что жители региона благодарны за это российскому лидеру.

- Если бы не СВО, если бы не превентивные действия российской армии, последствия были бы непоправимыми и исчислялись сотнями тысяч жертв, - подчеркнул он.

Денис Пушилин назвал единственно верным и спасительным для Донбасса решение о спецоперации. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Руководитель Республики напомнил, что Киев начал активно накапливать силы для наступления на Донбасс еще в конце 2021 года. Уже тогда стало очевидно, что противник решился на силовой вариант разрешения конфликта. Но его планам помешало проведение СВО.

- Сегодня российская армия продолжает стоять на защите русских людей и освобождать исторические территории России от смертоносной неонацистской угрозы. И что бы коллективный Запад ни делал для затягивания конфликта, бросая в топку войны оставшуюся часть Украины, мы непременно победим, - отметил Денис Пушилин.

Напомним, ранее лидер ДНР уже называл СВО спасением для Донбасса. По словам Пушилина, за последние годы жители Республики испытали на себе многое - и наращивание Киевом количества используемого против них оружия, и многократное увеличение численности ВСУ, и рост циничных провокаций у линии соприкосновения.

- Мы знали, что нас собираются смести с лица земли. Поэтому СВО стала для Донбасса спасением, - заявил он.

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