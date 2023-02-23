Украинские боевики обстреляли Буденновский район Донецка: Фото последствий

Последствия обстрела Буденновского района Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Огромные воронки, пострадавшие дома и машины - вот результаты вражеских обстрелов Донецка, произведенных со стороны ВСУ 23 февраля. Вследствие удара по центру города повреждения получили 3 многоквартирных жилых дома по улице Розы Люксембург и здание музыкального колледжа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Градоначальник также сообщил, что Буденновский и Пролетарский районы Донецка были обстреляны из реактивных систем залпового огня.

- В 11:15 из населенного пункта Шаховое враги выпустили 6 ракет из РСЗО, - проинформировал он.

Последствия обстрела Буденновского района Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Последствия обстрела Буденновского района Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Последствия обстрела Буденновского района Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Последствия обстрела Буденновского района Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сообщается также, что в результате обстрела Буденновского района повреждено остекление детского сада № 107 по улице Енисейская. Тем временем в Пролетарском районе пострадали 6 домов частного сектора - там выбиты стекла, осколками посечены кровли, гаражи, хозяйственные постройки и заборы.

Последствия обстрела Буденновского района Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Последствия обстрела Буденновского района Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- В одном из домов в крыше застрял неразорвавшийся снаряд, - уведомил Кулемзин.

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